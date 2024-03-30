舆论压垮恋情？韩韶禧柳俊烈结束三个月短命恋

（首尔讯）韩韶禧（Han So-hee）和柳俊烈（Ryu Jun-yeol）惊爆分手！两人的短命恋情才刚萌芽，交往短短三个月就画下句点，相信是遭舆论压垮。

韩媒报道，韩韶禧和柳俊烈双方都证实彼此间存在矛盾，经过讨论后决定分道扬镳，结束短命恋情。

这段恋情仅曝光两周，因为男方前女友惠利（Lee Hye-ri）的一句“真有趣”，让他们陷入无缝接轨的质疑。韩韶禧心情大受影响，多次发文澄清，但仍不敌流言蜚语攻击。她怨柳俊烈保持沉默，让自己在前线面对一切，最终两人不欢而散。

韩媒求证后，得到双方已经分手的情报。与此同时，韩韶禧也更新博客，贴出Nicole Kidman（妮可基曼）离婚后走出律师事务所的轻快模样，似乎象征自己终于摆脱这一切纷扰。

另一方面，韩韶禧经纪公司发出声明证实此事，连带道歉没有好好照顾演员的心理状态。

经纪公司称，韩韶禧和柳俊烈已经分手，双方都知道身为演员的责任更大，承诺不再为一己之私而消耗感情。韩韶禧先前因为个人感情造成自己和外界困扰，用了错误的沟通方式，公司代为道歉，也愿意接受各界批评责备。

公司也自责没有照顾好演员，对此难辞其咎，相关人员皆在反省。希望在改过之后外界继续温暖支持，未来韩韶禧会以健康的面貌重新回归。