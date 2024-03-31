麦尔坎先生的清單

Mr. Malcolm’s List

Netflix 31日上线

伦敦黄金单身汉麦尔坎先生对新娘列出严苛的要求清单，出身上流社会的茱莉亚被拒绝后，觉得自己受到羞辱，于是找朋友塞琳娜帮她报复麦尔坎，让他以为自己找到了完美的另一半，然后将他拋弃。不料亨利也开始追求赛琳娜，威胁到茱莉亚的诡计。在糊涂的凯萨迪勋爵介入这四人的情感纠葛后，本来就不顺遂的真爱旅途变得更加颠簸了……

金枝玉叶2

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：张国荣、袁咏仪、梅艳芳。女扮男装的林子颖混进乐坛，与金牌监制顾家明结为一对性别模糊的爱侣。林子颖夺得最受欢迎男歌星奖，骑虎难下，性别真相公布无期。传说中的百变巨星方艳梅重出江湖，她和顾家明、林子颖同时发生感情。

梦想改造家S10

e乐（新电信Ch11/501） 晚上8.00

家装改造节目，每期家庭分别代表一部分人群，故事围绕主人公背景、居住烦恼和对家的憧憬展开。节目聚焦与住房难题息息相关的家庭故事和人物命运，通过颠覆性空间布局重置，细致入微的人性化设计，把人文情怀贯穿其中。

野兽们的战争 The Wild

Viu 31日上线

曾经炙热的拳击选手（朴成雄饰）在比赛过程中导致对方死亡，服刑出狱后想重新做人；他的朋友（吴代焕饰）不择手段地想要成功，邀他一起做事，两个男人因选择不同道路萌生残酷的阴谋，也导致了背叛。