贾玲甩肉励志 热辣冲上票房亚军

由中国亿万票房女导演贾玲执导、主演的热血励志片《热辣滚烫》未上映已经在中国及各地掀起减肥热辣话题。《热》改编自日本电影《百元之恋》,贾玲比日版女主角安藤樱更豁出去,耗时耗力一年增肥20公斤再甩肉50公斤,为观众带来视觉的心灵震撼,贾玲戏里戏外的毅力,让人看得血脉偾张,相信这波放映之后,健身房报名人数应该会暴涨。

稳住上周票房冠军宝座的,依旧是老少咸宜的卖座动画系列《功夫熊猫4》,熊猫“阿宝”和女沙狐“阿真”分别由Jack Black(杰克布莱克)和Awkwafina(奥卡菲娜)配音,无厘头笑料和喜感很合一家大小观众的口味。

由张宰贤执导,实力派演员崔岷植、金高银、柳海真和李到晛主演的惊悚片《破墓》继续深得本地观众欢迎,集合玄幻鬼魅、韩国习俗加上演员精湛演技,好成绩并不让人意外。

另外,由Benoit Magimel(贝诺麦吉梅)和法国电影女神Juliette Binoche(茱丽叶毕诺)主演的法国片《火上锅》一开映就杀进10大,让人有小惊喜。或许不少在本地的法国人或对法国饮食及影艺文化有兴趣的观众,对这对银幕外的前夫妻,会在大银幕擦出怎样的火花而感到好奇。

2024年3月21日至24日票房排名

① (1)功夫熊猫 4 (Kungfu Panda 4)

② (新)热辣滚烫 (YOLO)

③ (2)沙丘瀚战:第二章(Dune: Part Two)

④ (3)破墓(Exhuma)

⑤ (4)钱不够用3:全部够用(Money No Enough 3)

⑥ (新)火上锅(The Taste of Things)

⑦ (6)蜘蛛夫人(Madame Web)

⑧ (5)雷鬼之父:音乐无国界(Bob Marley: One Love)

⑨ (9)小贩之王(King Of Hawkers)

⑩ (7)母亲的直觉(Mothers’ Instinct)