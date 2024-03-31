贾玲甩肉励志 热辣冲上票房亚军

由中国亿万票房女导演贾玲执导、主演的热血励志片《热辣滚烫》未上映已经在中国及各地掀起减肥热辣话题。《热》改编自日本电影《百元之恋》，贾玲比日版女主角安藤樱更豁出去，耗时耗力一年增肥20公斤再甩肉50公斤，为观众带来视觉的心灵震撼，贾玲戏里戏外的毅力，让人看得血脉偾张，相信这波放映之后，健身房报名人数应该会暴涨。

稳住上周票房冠军宝座的，依旧是老少咸宜的卖座动画系列《功夫熊猫4》，熊猫“阿宝”和女沙狐“阿真”分别由Jack Black（杰克布莱克）和Awkwafina（奥卡菲娜）配音，无厘头笑料和喜感很合一家大小观众的口味。

由张宰贤执导，实力派演员崔岷植、金高银、柳海真和李到晛主演的惊悚片《破墓》继续深得本地观众欢迎，集合玄幻鬼魅、韩国习俗加上演员精湛演技，好成绩并不让人意外。

另外，由Benoit Magimel（贝诺麦吉梅）和法国电影女神Juliette Binoche（茱丽叶毕诺）主演的法国片《火上锅》一开映就杀进10大，让人有小惊喜。或许不少在本地的法国人或对法国饮食及影艺文化有兴趣的观众，对这对银幕外的前夫妻，会在大银幕擦出怎样的火花而感到好奇。

2024年3月21日至24日票房排名

① （1）功夫熊猫 4 （Kungfu Panda 4）

② （新）热辣滚烫 （YOLO）

③ （2）沙丘瀚战：第二章（Dune: Part Two）

④ （3）破墓（Exhuma）

⑤ （4）钱不够用3：全部够用（Money No Enough 3）

⑥ （新）火上锅（The Taste of Things）

⑦ （6）蜘蛛夫人（Madame Web）

⑧ （5）雷鬼之父：音乐无国界（Bob Marley: One Love）

⑨ （9）小贩之王（King Of Hawkers）

⑩ （7）母亲的直觉（Mothers’ Instinct）