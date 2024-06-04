玩家2 The Player 2: Master of Swindlers

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上9.15

Viu 4日上线

《玩家》原班人马宋承宪、李施彦和太元硕，搭档新加入吴涟序和张圭悧，五个顶尖诈骗高手将一起捉拿逃脱法律制裁的罪犯，并将不义之财还给社会。剧情设定为第一季结束后的四年，在泰国和韩国拍摄，有许多飞车追逐和动作场面。

白老师的背包食堂2

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上10.30

Viu 已上线

《白老师的背包食堂2》有小货车代步和运载物品，方便许多。（Viu提供）

韩国明星厨师白种元带领第一季的安普贤，以及新成员李寿根、高庚杓和许卿焕，在有限时间内为“特定客人”做饭。他们将挑战更多的客人人数，以及更极端的烹饪环境。他们这次有了“升级背包”——一辆外观设计像背包的小货车，不用再背着塞满食材和厨具的沉重背包，方便多了。

绚耀爱情

8频道 晚上8.00

田铭耀和刘子绚夫妇的最后一站来到台湾南投，并畅游了充满魔幻色彩的魔法工厂。一向恐高的田铭耀在旅程中颇受煎熬，频频遇到须要登高的景点。究竟他能为了老婆克服对高度的恐惧吗？

养生出大招

8频道 晚上10.30

第一集解开护肺迷思，让你养生不中招。时下盛行的大蒜水和清肺排毒汤，真的能养护肺脏吗？人人都说要润肺补肺，但到底要怎么辨别？医师凭着一碗六味糖水和鸡汤，轻松分享护肺养生道理。骨科医师传授网红八段锦招式，提升肺功能。节目也走入民间搜寻护肺小妙招。

吉日良辰客家封

Eazie TV·客家电视 晚上9.00

以一道道料理为起点，透过食材的生产、料理，至厨师的烹饪目的，分享人与料理的故事，勾勒客家饮食与文化多元丰富的面向。以客家语播出，附中文字幕。

认命吧！通通你买单 Hit-and-Miss Tour

Eazie TV·Lifetime娱乐台 下午3.30

韩国实况综艺节目，五位在喜剧和综艺界家喻户晓的明星好友——金俊昊、张东民、俞世润、金大熙和洪寅奎，一起出游，抵达每个须要付费的地点时，他们必须玩游戏，胜者豁免付费，输家则要为所有人买单。以韩语播出，附中文字幕。

争产夺命一家亲 The Price of Nonna’s Inheritance

Netflix 4日上线

意大利喜剧片。德勒法维一家要保护奶奶和她的大笔遗产，不让死缠烂打的努齐欧得逞。努齐欧不只勾引奶奶，还打算和她结婚，带她去南美洲，谁知他会不会让奶奶在亚马逊河深处人间蒸发？一家人决定在婚礼前把努齐欧做掉，但过程中家庭纷争不断，过去的旧账浮出台面，加上可能发生的悲剧，这群临时起杀心的家人学到：原来亲情是最珍贵的财富。