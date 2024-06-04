曾被惠英红控劫财劫色 56岁“御用恶人”老来得子

（香港讯）曾被旧爱惠英红形容为“人生最大污点”的黄子扬，56岁老来得子升格爸爸。黄子扬6月2日在抖音分享喜讯，感性称：“感谢主小BB顺利诞生，从此生命又多了一份牵挂。”

黄子扬2017年和小20岁的经纪人Bobo展开第三段婚姻，今年4月宣布太太怀孕，没想到时隔两个月，黄子扬在抖音贴出一段视频，记录太太生产过程。他形容太太虽然很怕打针，但为了宝宝勇敢面对，如今宝宝顺利诞生，他也晒出一家三口在产房的合照，感性对太太表白：“大王是我心中的HERO（英雄）！你是最棒的。”

黄子扬老来得子，幸福感不言而喻。（互联网）

黄子扬曾被成为香港电影界“御用恶人”，早年凭《98古惑仔之龙争虎斗》饰演“何勇”及《赌侠1999》饰演“衰警察”而为人熟悉。由于饰演的都是反派角色，恶人形象深入民心。

黄子扬有过两段婚姻。他在1988年恋上陈加玲，隔年又与年长7岁的影后惠英红交往。但两人三年后因黄子扬“一脚踏四船”而以分手收场，惠英红更公开指责对方“劫财劫色”，称与他拍拖是人生最大污点。黄子扬在1998年与外籍女友Tina结婚，两年后以离婚收场。他后来与林俊贤的第二任妻子Winnie结婚，2016再次离婚。

黄子扬近年长期定居于中国大陆，参与剧集拍摄，也活跃于社交媒体。