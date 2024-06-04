演唱会遭虫子“袭击” 张信哲吞下 邓紫棋被吓跑

（综合讯）张信哲和邓紫棋在演唱会上遇虫子“袭击”，应对方式却大不同。

张信哲6月2日在烟台站演唱会上，在唱到《回来》时，天外飞来一只蚊子，直接入了他的金口，他立即被打断咳了几声，随后临危不乱把歌曲唱完。他之后向台下粉丝道歉：“不好意思刚刚有一只蚊子直接飞到我嘴巴里去了，不过没有关系，多补充一些维他命！”

他也想起去年在“未来式2.0”济南站，在唱《爱不留》时，也吃到一只飞虫。由于这两座城市都在山东，让他趣味提及山东的观光标语叫“好客山东”：“我真的笑纳了，谢谢山东让我补充蛋白质，难怪我体力好！”，让全场又掀起高潮。

邓紫棋被虫子吓出斗鸡眼

无独有偶，邓紫棋近日在成都站的演唱会上，同样遭受虫子的打扰。只见她坐在钢琴前要表演时，突然惊见一只大虫子在钢琴上：“Oh My God（我的天啊）！有一只很大的虫子，怎么办！”下一秒，她边把麦克风从架子上取下，边说：“我要逃走了！等一下，我不行了！我好害怕呀！好大呀！谁来救救我！”

工作人员后来迅速上台将虫子处理掉。邓紫棋惊魂未定地坐回钢琴前说：“这是我们I AM GLORIA’演唱会，第一次，我被虫子吓走了。”邓紫棋平复了心情后接着说：“虽然其实就这么大，但是，可能是虫子也想听我唱歌，是吧？”