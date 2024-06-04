娱乐吃瓜：孙安佐泰国脱序闯祸 艺人父母都得负责任？

台湾艺人孙鹏和狄莺的儿子孙安佐传出5月初在泰国吸食大麻、裸体闯民宅遭逮捕，还被送进精神病院，引起社会关注。

狄莺称儿子遭下蛊，精神异常，医生束手无策，后来求神化解，他才慢慢恢复正常。但孙安佐指控爸爸给他喝符水是下毒，与父母撕破脸。

孙安佐在新闻爆开后接受媒体访问时透露，自己罹患PTSD（创伤后压力症候群），台湾对于他相当有敌意，每个人看他都不自然，又说“前两天还有两台（辆）大卡车，想要蓄意谋杀把我撞了……”过后他开直播，裸上身唱歌，喃喃自语：“25岁我就要干大事，我就是台湾钢铁人”、“大麻只会让你更聪明，所以政府才要禁止这一切”、“台湾人一直刺激我底线”、“只是想享受一个人的周末，没想到却被爸妈毁掉”。他还叫爸爸“别做偷鸡摸狗的事”，说自己和妈妈已和解，对她失望但还是爱她。

孙安佐在脱序事件爆开后受访，镜头前似乎精神有点异常。（视频截图）

医生：亲子三人都需要帮助

孙安佐受访时神情状态看来不太稳定，对此，台湾阮综合医院身心内科主任医生胡学锦接受中时新闻网访问时，认为不要直接否定，因为“个人的感受都是真实的”。他也看出孙安佐与父母间缺乏互信，认为三个人都需要帮助，建议他们都要就医，才能化解心结。

胡学锦说，这类亲子沟通障碍，一般来说，医生会先跟小孩谈，了解他对父母的感受，接着再跟父亲、母亲分开谈，了解他们对孩子的期待。还说不可以一开始就三个人一起谈，否则会吵架。

他说，医生在与亲子三方谈过后，会理出问题症结点，再与三人找个适当时机一起谈。到底是父母管教或沟通方式出问题，还是小孩对父母有误解，希望通过专业人士的帮忙，可以疏解三人之间的相处障碍。

他警告说，如果放任亲子沟通障碍不理，情况可能恶化，他们有可能从此不相往来，甚至小孩想跑，父母要找，结果引发更大的肢体冲突。

许常德六年前曾上节目直指狄莺已不适任人母。（视频截图）

媒体人：狄莺已不适任母亲

这不是孙安佐第一次在海外闹事了。2018年他在美国读高中时，触犯“枪炮弹药管制条例”，在当地关押200多天后被驱逐出境。当时，经常针砭时事的资深音乐人、媒体人许常德曾上节目评论狄莺母子，这个视频最近再度被翻出。

许常德日前在脸书发文，针对孙安佐暴走指出，倘若孩子决定豁出去，建议父母把自己变成一团白色棉花糖，用大而软的心接住对方，仔细聆听对方的每一句话。他也提醒父母不要批评孩子，毕竟孩子的每一句话，哪怕是胡说八道，都是万不得已才说出口的倾诉。

六年前，他曾在时事评论节目《新闻挖挖哇》中分析，狄莺对独子孙安佐的爱属于溺爱。他举例，狄莺在孙安佐要去美国留学时，曾形容自己“整个心被掏空一样”，显示狄莺过度依赖儿子，这样的心理状态成为不正常的发展。又认为狄莺心里已经生病了，这样的形容是一种失去孩子会崩溃的危险信息。他结论说，“这个妈妈已经不适任了”，她会因为恐惧失去、强力占有的状况，解决事情只解决表面，源头没有解决，只会变成日后永远都在收拾残局。

狄莺（左）被指过于依赖孙安佐。（取自艺人脸书）

他还警告狄莺的状况在台湾很常见，当母爱偏激到某种程度，恐怕会造成社会很大的问题，因为社会就是由许多家庭组成的，提醒每个过度溺爱的母亲都该好好思考这个问题。

狄莺的姐姐狄玫曾在媒体上说：“如果孙安佐真的进去关，狄莺会活不下去。”许常德认为这句话是告诉大家，这个妈妈已经无法解决问题，反而是害了她。他建议外界不该用同情的眼光看待狄莺，否则只会加深狄莺内心可怜的因子，“因为你们也认为我可怜，代表我真的很可怜。”他建议狄莺要冷静，思考怎么解决问题的根本，而不是脱责或为儿子说话。这个问题有多严重？许常德解释，社会期待妈妈做的事，妈妈会用尽全力去做，但却可能忽略其他问题，也造成社会的病因。

节目主持人：归咎别人造成儿子精神混乱

许圣梅把狄莺和孙安佐比喻为“一个崩溃的母亲”和“一个不受教的孩子”。（取自许圣梅脸书）

孙安佐被爆在泰国闹事，狄莺强调儿子会惹出风波，把责任归咎到前女友身上，后来遭孙本人打脸，说是“家里人有病”，牵扯到前女友。资深媒体人许圣梅在网络节目《危机女王》直接狠批：“这家人说出来的言论以及价值观，真的完全毁掉我的三观。”她说：“一个崩溃的母亲和一个不受教的孩子，一直在讲错误的价值观，真的让人难以忍受。”

主持人周宽展认为狄莺的行为，无非就是“千错万错都不是我孩子的错”，归咎是别人造成儿子精神上的混乱，关键就是狄莺太宠儿所导致。

无论如何，孙安佐六年内大闹美泰两国，还因惹议上国际媒体，已经可直接封为“最声名狼藉”的台湾星二代了。

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