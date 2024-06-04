母亲陈尸顶楼 台湾男星喝烂醉两天后才知情

（台北讯）45岁台湾男星唐治平的母亲6月3日下午1时被发现在住家顶楼身亡，不过警方通知死者儿子时，发现对方疑似酒精中毒，烂醉到几乎无法沟通，甚至不清楚母亲从住家离开，整整两天半后，才在警方通知下知悉母亲已然轻生离世。

据台湾“壹苹新闻网”报道，唐治平与母亲住在新北市淡水区新市镇一栋社区大楼，6月3日下午有住户趁天气不错，要上顶楼晒衣服，却赫然发现一名妇人陈尸在顶楼，立即报警处理。辖区警赶到现场后，先调阅监视器确认妇人是该栋大楼的社区住户，她于上周六凌晨1时许独自步出住家，手上拿着一张蓝色椅子与黄色塑胶袋，就搭电梯上到顶楼，直到2天半后才被发现陈尸顶楼。

警方查出妇人住家后敲门，未料应门的妇人儿子身形十分消瘦，且满身酒气，几乎已达泥醉的状态。对于母亲离家两天半，甚至就在住家顶楼离世一事还不大有反应，直到找来唐治平的黄姓表妹询问了解，加上唐治平的酒精稍退后才顺利完成笔录。据悉，唐治平的母亲并无相关精神病史，唐治平也对母亲死因无意见，后续已报请士林地检署司法相验。

对此，唐志平未接电未回应。台湾女星丁宁曾与他谈过一段姐弟恋，虽然最后分手收场，但两人仍然是朋友，唐治平的妈妈甚至一度帮忙丁宁带过小孩。丁宁回应“壹苹新闻网”时说：“先让我平复一下”，震惊到无法言语。

唐治平以戏剧《花样少年少女》《白色巨塔》窜起，曾赴中国大陆拍戏，但关于欠债、暴瘦等负面新闻不断，也曾接拍三立电视八点档，2022年以大爱《我家的美好时光》入围金钟影帝，之后演艺事业未有起色。

据台媒，唐治平的父亲是泰国华侨，妈妈是台湾人，他拿的是泰国护照，曾到中国大陆拍戏，因签证问题，整整4年无法回台探母，形容自己没有归属感，“走到哪里都过得好辛苦。”

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