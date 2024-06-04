学小提琴仅半年 姚彣隆九岁女儿频获奖

姚彣隆的女儿颇有音乐天分，学拉小提琴仅半年便屡屡获奖。他近日在IG开心分享女儿姚洛慧在香港国际音乐节—马国区小提琴初赛，赢得银牌的消息。

姚彣隆接受《新明日报》访问时表示全家人都很开心女儿能获奖，这是她努力的成果。姚彣隆买了女儿喜欢的巧克力给她，也带她去吃她喜欢的食物作为奖励。

女儿差两分就能拿到金牌，姚彣隆坦言的确很可惜：“但没有办法，比赛就是这样的，如果表现不好，分数就会低。目前在等评分报告，看哪个部分少了两分。决赛8月中在香港举行，虽然女儿符合参赛资格，但还没决定是否要让女儿去。参加比赛主要是想让她有更多舞台经验，妹妹（女儿）本身也很喜欢舞台表演、比赛，不会怯场，所以我们也支持她。”

姚彣隆女儿姚洛慧在香港国际音乐节—马国区初赛，赢得小提琴比赛银牌。（受访者提供）

才学三个月就夺国际赛金牌

姚彣隆表示女儿曾参加过两次国际赛，才学小提琴约三个月就参加了一次，当时很意外地拿到了金牌，后来就到吉隆坡参加总决赛，拿到荣誉奖。

姚彣隆表示女儿才学小提琴不久，“差不多半年吧，一个星期主要跟老师学一次，在家妈妈每天都会陪她练习，老师也会录一些视频给她看着练习，她也有学四弦琴（ukulele）”。

问及女儿的音乐天赋遗传自谁时，姚彣隆表示家里并没有人对音乐有很强的天分，女儿是第一个。

让她开心接触音乐 “不要有压力”

至于女儿未来是否会往音乐方面发展，姚彣隆表示女儿确实对音乐很有兴趣，除了学乐器，还有学声乐。不过未来的路会让女儿自己决定，现阶段女儿想学什么，只要不影响学业，夫妻俩都会尽量让她接触和参与。

会否帮女儿牵线或介绍给音乐界相关人士，让她有更多机会接触音乐？“还没想那么多，毕竟妹妹现在才九岁，所以只是让她很开心地去接触音乐，不要让她有太商业的感觉或是太大压力。”

儿子是全能运动好手

至于儿子姚建宇，今年已经18岁，姚彣隆表示儿子比较内向，对运动方面较有兴趣，现在主要是打羽球，以前也曾参加过田径赛，拿过很多金牌，也曾拿过全校全能运动员奖。