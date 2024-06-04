《庆余年2》又现穿帮镜头 网：拿显微镜看的吗？

（综合讯）中国话题古装剧《庆余年第二季》（简称《庆余年2》）6月2日迎来大结局。虽然该剧褒贬不一，但从开播到收官热度不断飙升。有眼尖的网民发现，除了前九集出现运动鞋、纹身、电线塔、瓷砖等现代用品，后来又出现了8大穿帮镜头，引发热议，也让不少网民笑说：“观众是拿显微镜看的吗？”

一、屋顶出现智能手机。虽然该镜头一闪而过，但仍被眼尖的网民抓包。瓦片屋顶上有一台屏幕亮着的现代智能手机，看起来相当突兀。网民猜测，该部手机很可能是工作人员造景时遗留的物品。

二、背景出现面包车。原本只是百姓日常生活背景影像的一场戏，结果被网民抓包，在人来人往的古城门外，竟然出现一辆现代面包车，让观众觉得啼笑皆非。

三、母女对峙戏出现宝特瓶。李沁饰演的女主角“林婉儿”与李小冉饰演的长公主“李云睿”上演一场母女对峙戏，两人因张若昀饰演的“范闲”正在争执。气氛紧张时，身后的桌上竟出现疑似红茶饮料的宝特瓶。

四、有人比中指。在一场群戏的画面中，有网民把画面定格，发现镜头中不仅有群演戴着现代的眼镜，还有临时演员仗着身旁有许多人竟然直接朝镜头比中指，而这个镜头在播出时竟然被保留下来。

五、群众戏出现摄影师。张若昀面对群演的一个镜头，网民发现一角落竟躲着举着相机的摄影师，与周围古装演员仿佛两个世界。

六、宫廷现身穿白T恤黑裤男子。宫廷中的一场景戏，乍看井然有序的宫人中，柱子后方竟躲着一名身穿白色T恤黑色裤子的男子，露出背部和臀部的身影看起来令人爆笑。

七、刘端端饰演的二皇子吃“海底捞”。二皇子大宴宾客时居然吃上了“海底捞”火锅，这不仅让人怀疑他是不是走错了时代，还让网民调侃：“难道在庆国也有现代美食文化？这真是一个令人匪夷所思的穿帮镜头。”

八、屡次出现手表画面。从王同辉饰演的礼部尚书“郭铮”，到群演中的店小二以及路人甲，手腕上的手表不时闪现，与角色的古装造型相当不搭，也让观众忍不住出戏。