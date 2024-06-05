超会装：银行抢劫攻略 How to Rob a Bank

Netflix 5日上线

这部纪录片为你揭开1990年代西雅图“地表最强”银行抢匪Scott Scurlock（斯克洛克）的生活，以及他如何筹划和进行一系列令人瞠目结舌的银行抢劫。斯克洛克擅长以化装术逃过警方追捕，而当各执法单位携手合作，一步步逼近时，斯克洛克决定豁出去再干一票。

糖朝冠冕2

8频道 晚上8.00

第二场初赛中，参赛者以香草香料继续一决高下。Natasha使出杀手锏，以巧克力制敌；Carmen搬出在拉斯维加斯上烘焙课时所学的食谱；Michelle挑战味蕾极限；仕豪突破自我挑战糖艺。究竟谁能成为甜蜜斗争的佼佼者？谁又将被淘汰出局？

我世代：三十而立

U频道 晚上9.00

只要有一群人在角落默默地付出，世界终有一天会慢慢变好。社会企业负责人林月金和曾在联合国难民署工作的唐南发，带你走进一个被遗忘的群体的世界，了解他们如何在异乡奋力求存。

假面的女王

U频道 晚上10.00

金宣儿、吴允儿、申恩廷和裕善主演的韩剧。学生时期就是好友的在怡、宥娜和海美，一同参加好姐妹裕静的婚前派对，隔天，裕静的未婚夫被发现陈尸在酒店房间。警方根据在怡、海美和裕静的证词，将宥娜锁定为杀人凶手。四个朋友开始了嫉妒和欲望的战争。

美味公路之旅2 Ppang Car Road 2

Eazie TV·Lifetime娱乐台 晚上7.00

韩国美食旅游节目，演员申贤俊和喜剧演员黄帝圣带观众从首尔游览到釜山，走访著名的面包店和甜点店，品尝令人垂涎欲滴的美食。以韩语播出，附中文字幕。

既然出生就环游世界3

Eazie TV·One 晚上10.35

韩国旅游节目，旗安84带着Dex、Pani Bottle和李施彦到非洲的马达加斯加旅行。以韩语播出，附中文字幕。