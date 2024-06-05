母惊传轻生 唐治平深夜现身驳斥“酗酒落魄”

（台北讯）台湾艺人唐治平的母亲惊传轻生。台媒星期二（4日）晚上10时许在淡水水堆派出所见到唐治平。他受访时强调，自己并非如媒体报道中提及的，过着酗酒和落魄的生活。

唐治平严正重申两点：“第一，我母亲的事情还不明朗，所以我没有任何反应，我要知道结果是什么；第二，我这个人非常阳光正向，钱不是一切，我没有落魄，如果大家觉得我欠债是个低三下四的人，那是你们的看法，跟我没有关系。”

唐治平解释，他不以“艺人”自居，就算是艺人，也是因为艺术提供表演。除此之外，他在街上遇到民众要求拍照等，会亲切配合，“其他时间我不是工作，跟你们任何人一点关系都没有，我高兴落魄、我高兴抽烟、我高兴喝酒，那是我的自由。”

对于被说“酗酒”，唐治平表达不满，“我每天晚上就有一瓶酒在床头，每天晚上自己独酌，这有犯法吗？”他强调没在工作时间喝酒，也没有影响别人的工作，甚至没有脸红，但可能有人闻到一点酒气，就在乱传话。

对于外传他“落魄”，尤其当初刚从中国大陆返台时被说“负债百万台币”。他解释，不过是那段时间过得不顺，没想到竟被渲染成落魄的田地。

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