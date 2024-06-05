本地三阿姐开露营车游澳洲

姐妹淘三人行，本地三阿姐郑惠玉、陈丽贞和潘玲玲自驾游，玩转澳大利亚悉尼和墨尔本。

最近，新传媒三位阿姐郑惠玉、陈丽贞和潘玲玲不约而同在社媒晒出结伴同游的幸福照片，照片可见三阿姐难得同行，兴奋的心情跃然“脸”上。

三位阿姐怎么会一起出门旅行呢？

“阿姐”郑惠玉说：“大家想体验露营车旅行的感觉，之前也提过要同游，所以就一起向公司拿了假期就去了！”

陈丽贞则表示是因为疫情期间，大家不能出门，几乎天天在群组聊天，加上疫情改变了不少人的生活方式和想法，于是大家就提到何不在疫情后相约出外旅行，享受当下。

“当时，我马上想到香港无线电视有个旅游节目，由胡枫、谢贤、曾江和Joe Junior主持的《四个小生去旅行》，那何不就我们三人一起出游玩玩，说不定也能给综艺组一个拍摄类似综艺资讯节目的点子呢？”

她们在疫情稳定后，马上付诸实行，为了避免与拍戏档期“撞到正”，她们在半年前就先向新传媒请假，再分头去搜集资料，等到今年1月才上网查看机票，然后就决定三人来个10天墨尔本和悉尼游。

其实，整个旅程不只是三位阿姐而已，丽贞透露还包括她们的丈夫，郑惠玉和潘玲玲的儿子，共八人。

陈丽贞和潘玲玲说，整个行程由郑惠玉的丈夫蒋佳伟策划，租了两辆旅行车，从墨尔本出发再到悉尼。

陈丽贞说：“我和老公、惠玉一家三口同一辆车，玲玲、世南和他们的儿子一辆车......”

潘玲玲补充道：“丽贞的老公和惠玉的老公是navigator（导航者），我们三个女人，最开心的是说说笑笑、吃吃喝喝、拍拍照，然后一起结伴洗衣洗澡，一起准备早餐，非常好，非常开心，非常满意。”

最难忘：海边抬头看星 树林里遇野猪

墨尔本白天与夜晚气温温差大，晚上冷得站着边煮边吃。

问三位阿姐，这次旅行有何难忘的一刻？

郑惠玉说：“印象比较深刻的是第一天的晚餐。大家第一次体验在露营车营地那里的厨房煮饭，我们原本打算把食物拿到车旁边吃的，可是因为天气太冷，我们也太饿了，最后大家就站着边煮边吃。”

陈丽贞也指出墨尔本的天气白天和夜晚的气温温差很大，印象最深刻的是在树林里与类似野猪的动物相遇，不过，它看到我们就掉头走。”

至于潘玲玲，她兴奋地表示终于让她看到梦寐以求的最精彩银河景象（Milky Way），“每天晚上可以在海边抬头看满天的星星，还有就是吃吃喝喝，大家‘胖胖’回新加坡。”

认识30多年 首结伴同游

原来郑惠玉、陈丽贞和潘玲玲认识了30多年，不但没有一起同台演出，更不曾结伴同游，这次可说是姐妹淘第一次同框出游。

郑惠玉开心地表示：“我们花了一个星期一路从墨尔本驾到悉尼，在悉尼停留了两天就回来了。我们去了海边，也去景点拍照打卡、吃吃看看。”

潘玲玲则表示非常难得，“我们做好朋友好姐妹那么久，第一次结伴去自由行，每天一起铺床一起收拾床，在海边露宿，每天都很开心。”

陈丽贞也感到兴奋，毕竟是第一次结伴同行，一行人每天都非常开心。

被问结伴同游会不会有摩擦？

陈丽贞笑着说：“我们都七老八十了，大家都已经那么熟络了，怎么会有摩擦呢！”

郑惠玉也表示她们三人其实私底下常常也会聚在一起，所以这次同游一切顺利。阿姐认为陈丽贞和潘玲玲都是很好的旅游同伴。

有了这次的三人行，陈丽贞寄望在不久的将来再一起出行，“希望能一起去日本滑雪！”