周润发豪宅34年暴涨50倍 市值逾5173万元

香港明星豪宅，竟成为中国大陆网民到香港旅游时的打卡景点。

继郭富城的大坑豪宅和刘德华的加多利山豪宅后，周润发位于九龙塘金巴伦道39号的豪宅也成了游客热点。

有大陆网民近日就到发哥的这栋自住豪宅门外拍摄影片，并提到：“这栋豪宅是发哥在1990年花了1470万（超过253万新元）买的，目前价值3亿港币（逾5173万新元）左右，整整翻了50倍。”片中也指出九龙塘是香港传统有名的富人区，除了周润发外，曾与他合作拍《赌神》的向华强也住在附近，更预告会再拍片介绍。

另外，金巴伦道一带不乏名人业主，包括已故国际武打巨星李小龙曾住在金巴伦道41号、著名风水师李居明曾拥有金巴伦道20号屋地，并在2017年以1.1亿港币（约1896万新元）售出。

周润发夫妇传身家逾9亿元



有指发哥手上的全数物业都和太太联名持有，加上海外物业及股票等，两人的身家高达56亿港币（逾9亿6500万新元）。陈荟莲曾在节目中透露，夫妇俩已设立好慈善基金会，未来离世后将捐出家产做慈善，而周润发也曾表示：“钱不是我的，我只是暂时保管。”

尽管身家丰厚，周润发却十分朴实亲民，公众除了经常在路上捕获这位跑步的巨星，也经常撞见他搭乘公共交通工具、去巴刹买菜或吃杂菜饭。

其九龙塘豪宅曾在2018年遭台风“山竹”破坏，记者当时就拍到节俭的发哥冒着庭院内大树倒塌的危险，独自拿着工具修理被吹毁的大门铁闸。