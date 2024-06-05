亲姐“趁祖母失智转移名下房产” 刘若英遭控是共谋

（台北讯）刘若英与祖母感情极佳，常常贴出合照，祖孙情令人称羡不已，如今却传出家丑。刘若英亲姐姐刘若玉被爆转移失智祖母房产，导致姑丈跨海怒控操弄财产，两家人因此反目成仇。

据台湾媒体《镜周刊》报道，刘若玉遭姑丈跨海提告，陈述2011年岳母钟老太太（刘若英祖母）已经失智，但2012年刘若玉却趁着老太太没有行为能力时，涉嫌伪造土地所有权买卖契约书等，再利用虚伪买卖方式，将其名下房产移转到自己（刘若玉）名下。周刊指称刘若玉默默用970万（约40万新元），买下祖母市值约3200万（约130万新元）到4500万（约187万新元）的房产，而买房的970万元也不知去向。

刘若玉到案后否认犯行，并转而告发姑丈徐东荣长年居住在国外，从未分担照顾祖母的责任，由于无确切事证证明刘若玉以假买卖方式，将祖母名下房产移转到自己名下，北检认定罪嫌不足，不起诉处分。

而今虽然徐东荣已经逝世，不过亲友觉得事实并非如此，刘若玉遭表妹控诉进行祖母房产交易时，先是把姑丈徐东荣蒙在鼓里，让他后来才提告不法侵占，此举让徐家人质疑刘若英包庇胞姐姐不法利益，认为她根本与“共谋无异”。

此外，对于她晒出祖孙照，让祖母的病容经常曝光在大众面前，亲友也颇有微词。据悉到了官司阶段，刘若英曾私讯表妹：“为什么不能先问姐姐，而是要直接告她”，甚至强调自己也收到律师信，如今也不想对事件再进行讨论，让感情极佳的两家人一夕变调。不过对于家族争讼，刘若英尚未对外发声。