王一博无缘争视帝惹众怒 争议延烧6天三方首发声

（综合讯）中国第29届白玉兰奖于5月30日公布入围名单，网民发现电视剧《追风者》男主角王一博戏份多没获提名，反而是戏分相对少很多的“男二”王阳入围了“最佳男主角”，掀起巨大争议。对此，王一博的粉丝群起灌爆主办方、剧组、演员微博要求给出解释，而当事人王一博在沉默6天后，6月5日首度发声回应。

王一博在微博发文写道：“《追风者》能被大家认可，离不开剧组所有主创和工作人员的努力与付出。大家彼此理解，相互支持，魏若来的成长也不仅仅是一个人的成长。感谢观众，作为演员，我将继续倾尽全力，专注于每一个角色与作品。”

而面对一些网民攻击的王阳也在同天发文：“我踏实拍戏，行胜于言。”有中国媒体报道称：“王一博有出现在第2轮的票选名单中，只是在经过评审投票后，未进入最终的入围名单。”

《追风者》的制作方也在持续被粉丝要求给交代后，5日正式发表声明：“感谢大家对《追风者》的关注和对剧中角色的认可。我们尊重并珍惜每一位演员的出色表演，因此在白玉兰奖提报细则允许的前提下，为每位主演都做了提报以争取荣誉，报奖情况未同步主演和演员。期待未来我们与同行一起创作更多更好的作品回馈大家。”发文短时间内就涌入超过4万则留言，疑似再度受到批评，剧组只能开启“评论精选”功能，留言没有过审核就不会公开。