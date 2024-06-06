对影成三人：小孩不再笨 梁志强以喜剧淡化敏感

小孩不笨3

I Not Stupid 3（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：小六生俊伟（江松恒饰）在虎妈苏菲亚（柳胜美饰）苛刻的补习攻略下考出全校第一，却因为来自中国的梓豪（周俞辰饰）逆袭追上，让母子俩倍感压力。梓豪妈妈文婷（胡静饰）为了要让儿子的成绩超越俊伟而以离谱的方式鞭策，使他喘不过气。两名母亲为追第一走火入魔，两个孩子也在压力中做出极端选择。（中英语和方言对白，附中英文字幕）

钟雁龄：含笑半步癫避开敏感线

64岁的梁导拍过37部电影，我由衷佩服他的魄力。每次试片他都亲临现场，带了一票人去看，也会迫不及待收集反馈和意见。在记者会现场窜上窜下，张罗老小演员也好，里外工作人员也罢，主持着大局，拍幕后花絮拍宣传祝语拍短视频拍这做那……我严重怀疑梁导其实有某种程度的ADHD（多动症），一刻停不下来，热情不减。

如果硬要跟梁志强之前的贺岁片《钱不够用3》比，《小孩不笨3》在故事完整性和流畅度起码是及格的，主题紧扣本地莘莘学子和家长都很关注的教育课题，让故事发展和人物刻画更聚焦。这次电影加入陪读妈妈和中国学生在学校与同学较劲这样的元素，切合现时社会现况。

其实稍微不小心很容易触碰一些敏感线。不过，聪明且高EQ的梁导选择用风趣幽默和父母对孩子的爱，来刻画对异文化的包容与融合，以这样的角度切入与呈现，既能用亲情温馨和感动避掉一些事实存在的冲击与矛盾，亦能做到一定的政治正确。这也一直是梁导拍本地热题最擅长的手法，因为喜剧往往是“不舒服”感的最佳淡化剂。如何拿捏这些元素多少也影响电影在中国送审能否通过吧。

来自上海的童星周俞辰（左二）和饰演他母亲的胡静（左三）演技最自然。（嘉华院线提供）

演技来说，饰演陪读妈妈的中国演员胡静和来自上海的童星周俞辰，是片中演技最自然出色的。柳胜美的“虎妈”戏份吃重但却太用力，不断咬牙切齿的演出太多容易让人厌烦。曹国辉首登大银幕难得脱去“电视味”，小生容启航则是银幕下比较自然生动有活力。

梁导的电影总是有种莲子裹着棉花糖的味道，针对热议题一贯“含笑半步癫”安全带过，虽然多了娱乐性和亲和力，接触面也比较广但却往往刺不中真正的要害。

陈秋雁：小孩不笨小孩很忙

我的小学时代，是第一部《小》拍出的分流制度议题；我在EM2，是个懒惰学生，没有补习，成绩一般。几年前听朋友说，学校老师请她为上小一但跟不上教材的孩子安排补习，我大吃一惊。后来，当老师的朋友告诉我，现在的学生几乎都上课外补习班，如今纵观周边也确实如是。小孩不笨，小孩好忙。

《小孩3》贴近本地目前的教育风气，故事写实向来是梁导电影的强处。片中的孩子们除了学业，还必须体恤妈妈与同学的苦处，真的很忙。我没有孩子但有所共鸣，却又因为不是我的故事，所以感觉有距离感和不对味。电影这次触及颇敏感的学校外来竞争题材，倘若拿捏不当可能惨遭炎上。兼任编剧的梁导踩着薄冰，但勇气有余，批判不足。

莫小玲（左）和容启航（右）在片中扮演老师。（嘉华院线提供）

故事情节、铺排与剪辑稍感拖沓，不过，写实且戳中人心的梁氏幽默和对白，为电影添娱乐性，尤其那一句“都是为你好”言简意骇。胡静与柳胜美饰演的妈妈，一中一西的对比有趣；表演方面，前者出色后者则显得过度出力。几个孩子们的表现称职也讨喜。莫小玲在片中饰演老师，有点睛效果，可惜和之前在《钱3》的角色一样，戏份不多。

蔡欣盈：故事不够接地气

有了《钱3》的经验后，为避免“想看到的”和“所看到的”有太大落差，我在观影前不去设想任何内容，只带上一颗平常心看戏。《小》是本地大人与小孩观众的集体回忆，当年的小孩，不晓得是否变成虎妈或虎爸了呢？

故事聚焦中国陪读妈妈与儿子，还有新加坡虎妈和儿子的戏，以及这两组人的交集。“中国线”内容更有肉，表演方面亦更出彩，但这条线的比重高了些。后来得知《小孩3》欲进军中国市场，大概明白所以然。

江松恒（左）和柳胜美（右）在片中饰演母子。（嘉华院线提供）

本地确实有不少外籍陪读妈妈，但从本土观众的视角看戏，难免觉得不够接地气。我身边有不少教育界的朋友，时常听闻学生和家长的骇人事迹，可演的新加坡故事明明不少。梁导在记者会上透露，《小孩3》剧本曾改头换面，因此握有几个用不上的完整剧本。我很好奇其他剧本的内容。教育问题源源不断，《小孩不笨》依然有拍下去的价值。这回取材某个社会缩影，我不反感，但期盼下一部有更多新加坡人的故事。

看片时，想到了当年的李创锐、洪赐健和黄柏儒的童星三人组，有些想念他们，希望他们都好好的。我有被回忆“杀”到吗？听到昔日主题曲《有用的人》的“谁不希望自己是聪明的人”时，立刻起鸡皮疙瘩……