人鬼恋护蜂维和 6月假期热闹登场

我的鬼情人

My Boo（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：电玩高手乔（Jee Sutthirak Subvijitra饰）继承凶宅，屋里的三只鬼魂不愿离开，乔建议互相帮忙——他帮鬼魂找回尸骨，他们则助他经营鬼屋游乐场赚钱。一人三鬼合作无间，乔与富家小姐鬼魂（Bow Maylada Susri饰）日久生情。

短评：泰国灵异爱情喜剧，浪漫氛围足，吓人指数低，可轻松观看，不用担心被吓得爆米花掉满地。不夸张，当年看泰国经典恐怖片《鬼影》（Shutter）时，我手中的爆米花一度四溅……

主角Jee和Bow是生面孔。两人共谱人鬼恋，男的痞痞帅帅，女的美丽可人，画面赏心悦目。三只鬼魂为鬼屋构思的“表演”，还有女鬼上男儿身的“男男恋”桥段相当有笑果。

故事完整度高，但脉络在预料之中，少了一个反转剧情。年纪渐长，越来越不爱看鬼片，但比起浪漫系鬼片，我还是比较喜欢真正吓人的泰国恐怖片。泰语对白，附英文字幕。（文 | 蔡欣盈）

九死一省

10 Lives（PG）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：一只被宠坏的臭屁猫Beckett贝克特（英国黑人谐星Mo Gilligan，莫吉利根声演），被善良热心的学生萝丝（Simone Ashley，西蒙阿什利声演）拯救收留后，开始挥霍自己的“好运”，将幸福和幸运的“猫生”视为理所当然。当它失去了第九条生命时，命运之神介入，让贝克特开始一段洗心革面之旅，也让它重新审视生命的意义。

短评：每隔几年，就会有和蜜蜂有关的动画电影出现，提醒大家小蜜蜂对地球生态存亡的重要性，像最经典的《蜂电影》（Bee Movie）。与其说《九》是一部关于猫咪的动画片，不如说它是一部不折不扣的护蜂环保片。英国动画导演Christopher Jenkins（克里斯托弗詹金斯）执导的动画片继续发挥典型的英伦幽默，让死不去的Beckett一次次死后复活，以不同动物如马、鱼、鼠，甚至“小强”的身份“轮回”到人间，从阴险教授Prof Craven（Bill Nighy，比尔奈伊声演）手里拯救主人萝丝，就很“抵死”（粤语，意指风趣搞笑）。

《九》的中文片名确实有点让人望而生怯，相较于好莱坞动画大厂Illumination和Pixar般主流动画片方程式的精致绚丽和“丝滑”，《九》这部独立制作的商业动画片多了个性的边边角角，和英式黑色幽默的风格。这份瑕疵和笨拙，可能也是我喜欢它的原因。英语对白，不附字幕。（文 | 钟雁龄）

维和防暴队

Formed Police Unit（NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：中国维和警察应联合国请求，受国家派遣，余卫东（黄景瑜饰）、杨震（王一博饰）和丁慧（锺楚曦饰）等维和警察肩负神圣使命，深入战火纷飞的非洲难民区执行维和任务。他们将面对恐怖分子袭击、武装暴动、黑帮横行等种种险境，为维护世界和平与安全，奋勇舍命，最终圆满完成任务回返国家。

短评：无论中国或好莱坞电影，我一向都不是这类“爱国片”的拥趸，100多分钟拼命丢炮弹撒子弹抛热血，然后宣导自己武器多先进，维持世界和平多有诚意，通过映画flex muscle（比腕力）的电影，让人感官疲劳，对于这个我真的不太能接受。片中的“硬汉”长官黄景瑜自《红海行动》后演了许多警察军人角色，被称为“在演艺圈服兵役的男人”，中国影视圈之前“扫软”，要“整顿”男演员陷韩流阴柔粉嫩风的“歪象”，看来有点效果。华语对白，附中英文字幕。（文 | 钟雁龄）

本周上映的其他电影包括在The Projector独家上映的柏林影展得奖艺术片《小世界》（Here）。