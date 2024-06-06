46岁生日遇母丧 唐治平被起底强大家业与坎坷人生

（台北讯）男星唐治平73岁母亲3日下午1时许被发现陈尸在社区顶楼，他二度否认是妈妈遗体，后来做笔录时仍坚决否认。直到唐治平表妹到场，才完成认尸。但死亡证明需要直系亲属签署才能开立，警方一度联系不上唐治平，遗体只能暂时冰置殡仪馆。唐治平后来在晚间10时许，浑身散发浓浓酒味，现身派出所拿取文件。

据了解，唐治平和母亲居住在淡水该社区已有一年多，积欠将近六个月约4200新元租金。无业的他常常拿着酒瓶在住家附近闲晃，还会不时发出声音，住户们对于他的行为都很担心。他和母亲在案发前三天就疑似因为就业问题发生过争吵。

他接受台媒访问时说，之前怎么看都不觉得是自己的母亲，因为妈妈不喜欢绿色衣服。他甚至梳了遗体的头发，就觉得那不是他母亲。

疑似面对重大创伤后的解离症

他这些天的表现，除了让人猜测是疑似面对重大创伤时出现的“解离症”（dissociation，指在记忆、自我意识或认知的功能上的崩解， 起因通常是极大的压力或极深的创伤 ）。

被询问关于生活时，唐治平说，他只是偶尔拍戏很累在旁边抽根烟，没想到被媒体写成落魄。他也说自己很平静，但是他一个人的时候也有可能很难过，会把情绪留给自己。

6月6日正是唐治平46岁生日，全台湾铺天盖地报道他73岁的母亲已经往生。昔日花美男早年花边不断，近几年似乎潦倒落魄，枯瘦外型衬得双眼大到空洞，三年前好不容易入围金钟影帝，一度以为要转运，不料之后戏约仍是有一搭没一搭，四处借钱传闻不断，让人不胜唏嘘。

唐治平演戏经历约24年，他从模特儿出道，曾与赵自强、刘亮佐、钮承泽等同公司，因外形条件简直成了公司的宝。之后他近水楼台跟同公司的丁宁、胡晴雯谈恋爱，还出了写真集，演过《花样少年少女》《求婚事务所》《白色巨塔》等剧，算是演艺事业的巅峰。

不愿继承泰国最大鱼露家业

丁宁受访时说：“我知道治平跟妈妈的感情很深厚，他们几乎相依为命。发生这样的事，对他打击程度不是我们可以想象的，他现在真的很需要空间来慢慢处理与面对这个事实，盼望大家给他空间。”

唐治平由于不算一线男主角，酬劳自然不会太高，加上个性大方，谈恋爱、交朋友舍得出钱，对工作人员也一样，吃喝玩乐都他埋单，钱当然花得很快。他也不投资、不买房，朋友认为跟没有一个稳定的身分认同有关。

唐爸爸是泰国华侨，所以唐治平拿的是泰国护照，妈妈是台湾人。据说他的父亲家族是泰国最大的鱼露制造公司唐双的经营者，但他不愿继承家业。双亲离异后，唐治平颠沛流离过，最后以“依亲就学”名义，落脚在台湾跟妈妈相依为命。

以前的法律看爸爸身分，之后修法，却必须要1980年以后出生的人才行，偏偏唐治平是1978年次，所以即便妈妈是台湾人，他却一直拿不到台湾身分证。很长一段时间他走到哪都没身分，就是“外国人”，曾形容自己是风一样的男子，用词浪漫，个中滋味只有亲身经历才懂。

领证前最怕被遣返回泰国

直到几年前唐治平才拿到永久居留证。在这以前，他每年都得申请工作证，如果戏约不稳定，或一整年没工作，他就要被遣返回泰国。他说过如果成真就很惨，因为他连泰文都忘得差不多了。

2021年他因为入围金钟影帝受访，入行这么久第一次入围，又拿到永久居留权，他眉开眼笑地说“好像突然有根扎下去的感觉”。媒体记者形容，如今再看到他那时接受访问的笑容，觉得悲凉。

外界近年一直觉得唐治平干瘦扁，为此他坦言不太开心，也曾经解释，其实从小身材就是这么瘦，但因为以前都硬健身后喝高蛋白，后来不喝又拚命练泰拳，才会变得更瘦。他身边友人都知道他长期受胃疾所苦，加上有经济压力，整个人才形销骨立。

今年4月唐治平带着妈妈跟好友们聚餐，因为台湾和对岸都有戏约，他继三年前入围金钟后，再次乐观地说：“一切都在好转，感觉工作运要开始了。”没想到人生第46个母难日来临之前，竟永远失去了妈妈。