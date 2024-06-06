娱乐吃瓜：华莎出道十年 自认只有这点变了

韩国女团Mamamoo成员华莎（Hwasa，本名安惠真）在舞台上表演时霸气外露，私下说话时语速却不快，轻轻柔柔的，反差感十足。

出道十年，首次展开个人巡演“Twits”的华莎最近接受《联合早报》视频专访，分享了她入行以来的变与不变。“我认为自己还是老样子，只是对这份工作比较熟悉了，稍微熟练了一点。在舞台上表演时，稍微弥补了过往的不足之处而已，其实我觉得都一样”，顿了顿，不忘幽默自夸：“可能稍微变漂亮了一点？”

展开个人巡演 最常想起Mamamoo成员

然而，从外人眼中看来，华莎十年来的变化，不仅是体现在外貌上而已。2023年，华莎更换经纪公司，离开老东家RBW，并于隔年宣布展开第一次巡回演出。被问及以团体及个人形式开唱的区别，华莎坦言：“光是独自引领某件事，这本身就是很大的责任和压力。所以我最常想起成员们，姐姐们（指Mamamoo成员）都开过个人演唱会，我很敬佩她们。准备演出时，我学到了很多东西，是个很好的机会。”

华莎还分享了巡演时的一件TMI（Too Much Information，意指冷知识）。她说自己总是往台下抛东西，比如头上戴的帽子、身上的T恤等，“我那时在香港场前还说，这次绝对不能超过两次，但最后还是没做到，是一种什么都想要给粉丝的心情，哈哈！”

华莎曾在韩国综艺节目《我独自生活》中展现出“宅女”属性，真实又居家的面貌在当时引发热议。记者好奇她在巡演期间如何利用休息时间，华莎答道：“和姐姐们或是舞者们一起玩。以前一个人待着很舒服、开心，但最近觉得有些消沉，所以一直想和大家多做交流。”

被问及最近是否有对任何事物着迷？华莎笑说自己迷上了“红参游戏”，“我昨晚刚和舞者们一起玩！”

难忘狮城粉丝的热情



Mamamoo 2023年2月来新连开两场演唱会。（取自华莎IG）

Mamamoo是狮城的常客，多次到访狮城，却碍于忙碌的行程来去匆匆。即将于6月22日把个人巡演带至新加坡的华莎透露，此趟来新会有一天的休息日，希望届时可以好好地逛一逛。

谈到新加坡，华莎赞不绝口：“我非常喜欢新加坡，也很爱新加坡粉丝的热情。每次去演出时，他们都非常热烈地给予了很多的爱，那股热情至今难忘，所以我一直想再来新加坡。新加坡真的很干净，所以不管在哪，心情都很舒畅。”

华莎想对过去和未来的自己说些什么？点击视频观看。