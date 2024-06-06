《珍惜今天》约定歌迷再会 李玟绝唱面世

（综合讯）今年是已故天后李玟出道30周年，她生前与两位胞姐将老歌《When Will I See You Again》翻唱成中文版《珍惜今天》。二姐李思林透露李玟生前意愿是每次演唱会尾声都唱此曲，盼下次再见歌迷，可惜她去年撒手人寰，思林说时忍不住三度饮泣。

李玟离世近一年，6月15日是她出道30周年的日子，其二姐李思林日前受访时透露，当天会在李玟长眠的武汉墓园举行铜像揭幕仪式，又指正与唱片公司商讨合作推出新歌《珍惜今天》，此曲是继1997年《我的翅膀》后，三姐妹再次合唱的歌曲。李玟生前一直有老歌翻唱计划，当中《When Will I See You Again》是她其中一首很喜欢的歌曲，于是找来填词人改写成中文版《珍惜今天》，凭歌宣扬爱。思林说：“这首歌2017年已经录好，MV都拍好，团队设计了三个人物，代表我们三姐妹。大姐冬菇头，我长头发，李玟就扎小辫子，好像打游戏机互相帮忙排除万难，借此教导小朋友爱护环境。”

李思林三度落泪

提到李玟制作此曲的原意，思林忍不住流泪：“这首歌是想……唱给歌迷听，李玟说过以后每次演唱会尾声都会唱这首歌，她说每次开演唱会都好累，但上台就很兴奋，演唱完下台就很失落，所以想在离开舞台前有一首很感动的歌。”她坦言自从妹妹离世后，就不敢再听此曲，并哭着说：“讲都不想讲，好伤感，原本这首歌很快乐，讲的是要珍惜今天，不知几时再见，看回歌词好伤感。”

李思林也直言李玟离世成为她一生的缺口，永远都不会痊愈。提到家人，她第三度落泪，指李玟、大姐和妈妈是最重要的人，幸好要做的事都做到，可惜时间太短，看到妈妈白发人送黑发人，替妈妈感到难过，并指妈妈仍当李玟去了新疆演出，从未离开，这样想心态上就会舒服点。

歌迷不满香港无纪念点

李玟歌迷会“CoCo李玟全球歌迷会”去年正式成立，有中国大陆和台湾歌迷问为何香港没有李玟的纪念点，思林曾咨询“星光大道”能否为妹妹建牌匾，但有关方面回复指李玟并非电影界人物。歌迷对此反应激烈，认为李玟是首位登上奥斯卡颁奖礼舞台的华人歌手，也曾演唱电影主题曲及参演电影，所以正发动一人一信向有关方面反映意见。