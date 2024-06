《珍惜今天》约定歌迷再会 李玟绝唱面世

(综合讯)今年是已故天后李玟出道30周年,她生前与两位胞姐将老歌《When Will I See You Again》翻唱成中文版《珍惜今天》。二姐李思林透露李玟生前意愿是每次演唱会尾声都唱此曲,盼下次再见歌迷,可惜她去年撒手人寰,思林说时忍不住三度饮泣。

李玟离世近一年,6月15日是她出道30周年的日子,其二姐李思林日前受访时透露,当天会在李玟长眠的武汉墓园举行铜像揭幕仪式,又指正与唱片公司商讨合作推出新歌《珍惜今天》,此曲是继1997年《我的翅膀》后,三姐妹再次合唱的歌曲。李玟生前一直有老歌翻唱计划,当中《When Will I See You Again》是她其中一首很喜欢的歌曲,于是找来填词人改写成中文版《珍惜今天》,凭歌宣扬爱。思林说:“这首歌2017年已经录好,MV都拍好,团队设计了三个人物,代表我们三姐妹。大姐冬菇头,我长头发,李玟就扎小辫子,好像打游戏机互相帮忙排除万难,借此教导小朋友爱护环境。”

李思林三度落泪

提到李玟制作此曲的原意,思林忍不住流泪:“这首歌是想……唱给歌迷听,李玟说过以后每次演唱会尾声都会唱这首歌,她说每次开演唱会都好累,但上台就很兴奋,演唱完下台就很失落,所以想在离开舞台前有一首很感动的歌。”她坦言自从妹妹离世后,就不敢再听此曲,并哭着说:“讲都不想讲,好伤感,原本这首歌很快乐,讲的是要珍惜今天,不知几时再见,看回歌词好伤感。”

李思林也直言李玟离世成为她一生的缺口,永远都不会痊愈。提到家人,她第三度落泪,指李玟、大姐和妈妈是最重要的人,幸好要做的事都做到,可惜时间太短,看到妈妈白发人送黑发人,替妈妈感到难过,并指妈妈仍当李玟去了新疆演出,从未离开,这样想心态上就会舒服点。

歌迷不满香港无纪念点

李玟歌迷会“CoCo李玟全球歌迷会”去年正式成立,有中国大陆和台湾歌迷问为何香港没有李玟的纪念点,思林曾咨询“星光大道”能否为妹妹建牌匾,但有关方面回复指李玟并非电影界人物。歌迷对此反应激烈,认为李玟是首位登上奥斯卡颁奖礼舞台的华人歌手,也曾演唱电影主题曲及参演电影,所以正发动一人一信向有关方面反映意见。