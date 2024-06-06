星二代郑凯介当老板 与音乐人Zadon开音乐媒体公司

24岁Calvert郑凯介和30岁本地音乐人Zadon炸蛋合作，开设音乐与媒体公司Ring Road Collective，为本地音乐人才提供发挥平台、与海外专家牵线合作。郑各评洪慧芳表示支持。

先以戏剧出道的凯介，在疫情期间转投音乐领域，从而结识了Zadon。Zadon认为制作音乐离不开拍摄视频，又看好两人拥有国际音乐专才的人脉（包括格莱美获奖音响工程师等），今年初便向凯介提议开设音乐和媒体公司。

两人投入较高额五位数设立录音室。第一次拥有自己的专业音乐室，两人格外兴奋，还亲自动手粉刷。制作的首发作品便是各自的单曲，近期也有Zadon与Tosh张智扬的合唱曲。

Zadon与Tosh张智扬合作remix一首日本嘻哈歌曲。（受访者提供）

连接本地与海外人才 制作国际化项目

除了音乐制作，公司也提供影片制作、社交媒体经营、营销咨询等服务。凯介和本地新生代演员芳榕今年初发布的KFC新春广告片，便由公司参与制作。此外，已有欧美艺人购买了音乐作品如旋律、伴奏等，发展前景大好。

Zadon放眼世界：“我们的目标是做更多国际化的项目，连接本地与海外人才一起合作。”

凯介说：“本地一些艺人有很好的才华，但一直没有发展平台。现在的年轻人越来越聪明、有才华、懂技术，很多人想要自己当老板，我们觉得，不如以伙伴的性质来跟他们合作。”

公司取名Ring Road，部分灵感来自Zadon住址。“我在武吉班让环路长大，世界各地还有很多的环路，就像许多社区，里头有着不同才华的人。”

郑凯介与芳榕年初的KFC广告。（受访者提供）

郑各评洪慧芳精神上支持

凯介笑说向父母提出开公司一事，郑各评洪慧芳先是给予爱的鼓励，表示：“很好很好！”接着说：“音乐我们不懂，你自己去处理。你要知道，这个行业不容易。” 给儿子心理建设。

问他是否会为父母和姐姐郑颖创作歌曲，他表示要先看家人想不想要，自己也可以创作关于家人的作品。

“我本身在探索音色设计。我爸目前从事电影和短片制作，如果他有需要，我可以帮忙（为影片设计音色）。”