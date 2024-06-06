男星嫖妓叫到阴阳人遭封杀 结婚十周年八岁儿首露面

（北京讯）47岁的中国男演员黄海波过去演出电视剧《媳妇的美好时代》、《咱们结婚吧》等，获“国民老公”封号，但2014年惊曝买春，嫖妓却叫到变性人，并遭当局全面封杀。他出狱后和女星曲栅栅到美国结婚生下一子，接着回国生活。最近两人庆祝结婚10周年，两人所生的八岁儿子也首度曝光。

具有演技实力的黄海波，2014年因嫖妓风波被列为“劣迹艺人”中箭落马，当时一同被捕的女子刘馨予之后出面，强调自己不是性工作者，只是小咖演员，两人当晚什么都没发生。刘馨予母亲则说女儿并非外界所传的变性人，而是“生理畸形”，出生就是雌雄同体，但这些澄清已无法挽救黄海波的声誉，他随即淡出演艺圈，改开演技训练班当导师。

2019年曲栅栅因演出电视剧《老酒馆》人气大涨，她受访时被问到婚姻现状侃侃而谈，直言不后悔嫁给黄海波，承认先前另一半因嫖妓事件心理状态很差，但生下儿子后，黄海波渐渐走出阴霾。“虽然他不再是以前的那个风光的他，但他还是一个很正直的人。”并力挺黄海波说：“我选择了相信他，我也不后悔我做的选择。”也希望老公能再次活跃起来。

黄海波也罕见在微博转发关于老婆的文章，有感而发说：“还好有你。”

近日，黄海波与曲栅栅庆祝结婚10周年，不仅补拍了婚纱照，还大方公开八岁儿子正脸，与黄海波相当神似。

晚宴还请来艺人好友黄磊参加。黄海波致词时不断感谢曲栅栅，说如果没结婚、没有儿子，现在过的可能是另一种人生，是曲栅栅救了他们全家。

网民纷纷留言，赞他是好演员，可惜走错一步，也祝他和老婆永远幸福。