回应朝鲜“垃圾气球”韩国北飘韩剧和KPOP影音

（首尔讯）韩朝关系近日因朝鲜向韩国发送近千枚空飘粪便汽球，导致紧张升温，韩国已全面中止《九一九军事协议》。脱北者团体6日从韩国北部京畿道抱川市，施放10枚广告气球，向朝鲜发送了20万张传单、5000枚USB（U盘、通用串行总线），与2000张美元纸钞。

韩国总统尹锡悦发表谈话称，政府绝对不会坐视朝鲜威胁，将坚决、压倒性地回应挑衅。

根据韩联社报道，脱北者团体“自由朝鲜运动联盟”6日指出，当天稍早已在凌晨0时至1时之间，利用10枚空飘宣传气球，向朝鲜发送20万张传单，传单内容包含谴责朝鲜领袖金正恩妄言“韩国只是不变的头号敌国”等。

《冬季恋歌》是经典韩剧。（互联网）

此外，气球中也放置了5000枚USB装置，里头储存了KPOP偶像以及演唱韩国演歌（Trot）的资深歌手罗勋儿、号称“师奶杀手”的歌王林英雄等人的歌曲，另外还有韩剧《冬季恋歌》影片档，并且发送了2000张面额1美元的纸钞。

林英雄是韩国著名演歌歌手。（取自艺人脸书）

脱北者团体又称，在发放传单的过程中并未受到韩国警方制止，“只要金正恩不道歉，就会继续向亲爱的朝鲜同胞们发送，这些所谓真实的信件、自由的信件的‘对北宣传单’。”同一团体5月10日也曾对朝鲜发送过30万张传单。

同一天，韩国迎来悼念战亡英雄先烈的6月6日显忠日。总统尹锡悦在追悼仪式致词时提到，朝鲜继先前在西海（黄海）上进行炮击与发射飞弹后，近日又以正常国家都会感到羞愧的卑鄙方式发出挑衅，“政府绝对不会对朝鲜威胁坐视不管。”

他强调，朝鲜政权拒绝历史进步，开倒车，威胁韩国人民的生活，韩国“将维持着铜墙铁壁般的态势，坚决、压倒性地应对其挑衅”。他也说，韩国将以更强大的韩美同盟及国际社会合作为基础，坚定守护国民的自由与安全。