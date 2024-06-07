《歌手2024》低开高走 真实呈现歌手的不完美

歌手2024

Singer 2024

可在都会台（星和Ch111/825，星期五晚上8时）或芒果TV应用观看

看到老IP《歌手》时隔两年重返大众视野，不免让人先入为主地猜想，这回又是新锅炒冷饭？开播前并未掀起水花，节目却在首期直播后大爆。连1800万观众翘首以盼等来的《庆余年2》都要避其锋芒，在微博热搜榜上甘居其后。

话题不断，社媒热度居高不下。看完三期后，觉得《歌手2024》被称为年度低开高走综艺并不为过，可节目能不能接住这“泼天的富贵”，还得再观测。

海外歌手实力碾压

节目未播出前，网传名单中有“火星人”（Bruno Mars）、Blackpink成员Rosé（朴彩英），以及R&B教父陶喆。结果官宣阵容，相较之下就令人失望。

网传名单中有“火星哥”（左起），Blackpink成员Rosé，以及R&B教父陶喆。（取自艺人微博）

首期的海外歌手，分别是来自美国的Chante Moore（香缇莫）和加拿大的Faouzia（法乌齐亚）。观众对他们不太熟悉，看到名单后都在笑说：“直接把冠军给那英好了。”怎料那英竟不敌两位外国歌手，为比赛增添了悬念。

法乌齐亚是首位开唱且最年轻的歌手，但她要比想象中更从容，还接连两期夺得头筹。香缇莫虽然在中国知名度不高，但在第一期唱的“If I Ain’t Got You”流传度颇广，她的翻唱让人起鸡皮疙瘩，高音上得也太轻松了。

几位中国歌手的表演确有瑕疵，但个别网民也过于苛刻，有评论说“最后一名的竞争比第一名还激烈。”依我之见，节目请来的都是汪苏泷、杨丞琳等知名歌手，跟海外唱将有实力差距不假。但考虑到直播对中国歌手是新挑战，不好与习惯全开麦的海外歌手比较，愿意参与已经勇气可嘉。

那英作为观众认可的中国实力歌手，却不敌两位海外唱将。（取自湖南卫视《歌手》微博）

重新出发找回节目特点

《歌手》是老IP没错，但谁都不能躺在功劳簿上吃老本。同样是音综，隔壁《天赐的声音》办到第五季还反响颇佳，我猜想是因为《天》允许“矛盾”存在，乐评人尖锐评价是它的独特亮点，让节目不被取代。

就个人喜好来说，我偏向《歌手》。《天》注重歌手合作舞台，每组都会擦出新火花，但下一期又是不同搭配；《歌手》则是淘汰制，设有类似踢馆歌手的揭榜和袭榜。像台湾歌手黄宣就是揭榜歌手之一，挑战成功可取代首发阵容。相比之下，《天》的竞争性和连贯性没有《歌手》强，没那么耐看。

《歌手》是淘汰制，设有类似踢馆歌手的揭榜和袭榜，像黄宣就是揭榜歌手之一。（取自湖南卫视《歌手》微博）

但《歌手》前几季收视率下跌，说明了赛制重复会让人审美疲劳。于是沉淀后的它承诺“全开麦、不修音、one take（仅录制一次）”，观众看得出节目愿意改变的诚意。

除了直播与中外歌手对决外，节目也提高参与感，不再执着用大咖来吸引眼球，而愿意听取观众呼声。来揭榜的杭盖乐队就由网民临时提议，节目再紧急邀约，该乐队甚至临时取消了原定的巡演。如果继续保持这样“开明”的做法，想必会吸引更多人追看。

允许错误发生更真实

既然聊到《天》，就不得不提汪苏泷，两档节目都有他出现。他在《天》与张碧晨合唱《命运》获网民的高度评价，但在《歌手》的表现却不尽人意。

首播发挥失常，汪苏泷亲眼目睹“汪苏泷难听”上热搜时的表情耐人寻味。也许音综在过去太依赖后制，只呈现“完美”的歌手，在直播无修音的挑战下，歌手纷纷暴露出对实力的焦虑和出错的恐惧。但正是这些真实的、有瑕疵的音乐，才最让人动容。

汪苏泷同时参与《天赐的声音5》和《歌手2024》。（取自湖南卫视《歌手》微博）

第二期出现不少失误，杨丞琳声音颤抖，还唱错台词，香缇莫唱“Superwoman”开头也没发挥好。歌手们“背水一战”，纷纷跳出舒适区，像杭盖乐队唱的《轮回》，民族音乐与摇滚乐巧妙融合。歌手要先享受舞台，观众才能被感染。

《歌手2024》作为少有的，全程直播的音综，让观众意识到歌手不是机器，要想呈现鲜活、生动的舞台，就要从“容错”开始。只有这样，歌手才能够进步。

那英听见法乌齐亚唱歌时会紧张，担心自己的表现。自带冷脸的法乌齐亚每看到大镜头切换到她，就挤出假笑。梁龙在台下犯困，还被导播切了近景。歌手面对镜头“怕怕的”，我却看得津津有味。因为真实的，才最值得看。