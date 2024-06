名校的阶梯 Hierarchy

Netflix 7日上线

一群新生代演员卢正义、李彩玟、金载原、池慧元、李元郑等主演的暗黑校园剧。讲述在朝信高中,一切由在0.01%上位圈的少数者说了算,他们就是秩序,他们就是法律。学校来了一个谜样的转校生,竟让精英们坚不可摧的世界开始出现裂痕。

医聊大小事S2

8频道 晚上8.00

流感高峰期又来了。你知道感冒与流感的分别吗?痰色对中西医来说,是否具诊断意义?晚上咳嗽是“冷咳”,说法可信吗?感冒发烧其实是件“好事”,怎么说呢?流感疫苗,人人适合接种吗?中医也在节目中讲解舒缓咳嗽、鼻塞、喉咙痛等的实用穴位。

花间令

娱家戏剧 晚上11.15

主演:鞠婧祎、刘学义。讲述大婚当日遇害的杨采薇,借由恶女上官芷的身份“死而复生”,一边寻找自己被害真相,一边与丈夫兼疑凶潘樾搭档侦破一桩桩奇案。查案过程中,杨采薇发现杀害自己的真凶另有其人,潘樾自始至终都深爱着她。

进击的台湾S8

U频道 晚上9.00

节目呈现台湾社会各行各业小人物的故事,透过这些平凡人对生活和工作的态度,让观众看到他们不凡的精彩人生。

与太妍同行:魔雪奇缘之旅 Taeyeon’s Frozen Journey

身历奇境︰魔雪奇缘世界揭秘 For The First Time In Forever: The Making of World of Frozen

Disney+ 7日上线

韩星太妍带你游玩香港迪士尼乐园的“魔雪奇缘世界”。(Disney+提供)

这两部作品将带观众深入香港迪士尼乐园的“魔雪奇缘世界”,跟随韩星太妍探访迪士尼的阿德尔王国,听她分享对这个全新主题园区的感受,同时一探主题园区的幕后制作,从电脑动画到演员的梳妆打扮,一一为你揭开。

Go Go Taiwan

Eazie TV·民视第一台 晚上8.00

主持人Windy走遍台湾大街小巷,体验各式好吃好玩的;无论是上山还是下海,跟着Windy一起出游吧。