我要大声说：港剧应播出一小时完整版

无线电视剧《有种好男人》正在8频道晚上7时30分播出。这是一部值得看的剧集，但我想不通为什么要在晚上7时30分播出？港剧是一小时，但现在只播出半小时，集数就变双倍。建议可在U频道晚上10时至11时播出港剧，保留原本的完整性。U频道与其播这么多韩剧，不如也播港剧，满足喜欢港剧的观众。——观众（XXX520）

《银色嘉年华》是个好节目，可惜没有同步字幕，有些词听不明白。若有字幕，就比较容易听懂嘉宾在说什么。——吴友光（XXX276）

一直很欣赏刘怡玲和黄晶玲以前在韩国苦练的一身好舞艺。希望新传媒能在大型节目让她们展现舞姿，不要埋没她们的才艺。——读者（XXX139）

最近看《远方的华人》，主持人杨君伟很详细地介绍了砂拉越城市诗巫的历史。多年前福州人到此地开垦拓荒，也学习跟原住民和平相处。我很喜欢节目中介绍的生鲜食材种类繁多的巴刹，还有墙壁的老照片和家人围桌吃饭的画面，都让我产生共鸣。旁述适当地穿插，也为节目锦上添花。——郑碹丽（XXX978）

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