中国黄金档“魔笛”失灵 谢霆鋒新片搏命抢票房

（香港讯）港媒《东方日报》报道，中国大陆电影黄金档的“魔笛”失灵，2024年暑假档电影数目大缩水。

每年的春节、暑假和圣诞等长假期都属大陆电影圈的黄金档。然而，近年出现太多电影在黄金档聚集，导致票房分薄的现象。部分大片因此惨成炮灰，例如由杨幂主演、在“五一”上映的《没有一顿火锅解决不了的事》，电影上映五天就因票房欠佳而撤档。

有了前车之鉴，2024年大陆暑假档上映的电影数目下降，由2023年7、8月超过60部，到2024年截至6月6日，宣布会在暑假档上映的大卡士华语片只有两部，分别是谢霆锋和张学友主演的英皇电影《海关战线》以及成龙与古力娜扎的《传说》。

成龙的《传说》将在中国大陆暑假档上映。（互联网）

在2023年暑假档取得26.34亿人民币（约4.89亿新元）票房佳绩的《封神第一部：朝歌风云》，原定2024年暑假以《封神第二部》再战。不过，导演乌尔善以后期未完成为理由“退赛”。一直盛传在2024年上映的《美人鱼2》，据大陆消息指，已决定不在暑假档推出。

导演王晶则打安全牌。由张雨绮主演的《笑傲江湖之东方不败》在暑假推出，但跟2023年《天龙八部之乔峰传》的作法一样，只在三大网上平台放映，在大陆不上院线。

谢霆锋亲自上阵拍摄《海关战线》动作场面。（互联网）

《海关战线》谢霆锋和张学友的搭配具新鲜感。谢霆锋兼任动作导演，亲自上阵为戏搏命。电影公司6月6日发布全新电影花絮，片中的他，吊在数十尺高的货柜和倾斜超过45度的车子上，演出翻筋斗堕落的戏码。谢霆锋执行高难度动作时从容不迫，但同场的搭档卫诗雅却吓到，不时大喊“霆锋小心”。谢霆锋身手敏捷，拍了三次后，导演邱礼涛满意收货。