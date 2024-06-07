晒《客家之歌》剧照 谢韶光：对大家的厚爱很是感动

前艺人谢韶光日前开通社交媒体Instagram（IG）账号，6月2日贴出他抱着小狗、与新传媒新艺经纪主管刘雪芳一起入镜的Reels短视频。2日至7日早上，他的IG粉丝人数从单位数，增至逼近8000人，当中不乏艺人。

谢韶光是五届“红星大奖”视帝，喜爱他演技的观众不少。他在2005年退出演艺圈后生活低调，也因此，每当有所动向或突现踪影都会成为话题。

1997年，谢韶光（左起）、秦伟、陈慧慧、郭舒贤出席《客家之歌》记者会。（档案照片）

谢韶光星期四（6日）晚上在IG分享其经典剧《客家之歌》的一张剧照，引来超过2000人按赞。谢韶光以59字发文说：“清空后仅存的一张《客家之歌》的旧剧照。藏在记忆里的旧影像，隔空相望，曾经同频共振。被看到，被听见，对大家的厚爱，很是感动，祝愿大家幸福安好。”

《客家之歌》是新视（新传媒前身）的1997年重头剧，演员阵容浩大，卡司包括李铭顺、陈汉玮、秦伟、“ 菊香”郭舒贤、“金燕姐”陈慧慧和郑秀珍。剧组拉队到中国福建永定和广东大埔取景，剧中可见富有特色的客家土圆楼，内容包括客家人的传统习俗，像“等郎妹”、“童养媳”、“火龙”等风土民情。

《客家之歌》当年拉队到中国福建永定和广东大埔取景。（档案照片）

谢韶光是主角之一，他的祖籍广东鹤山，是地道的客家人。他1997年接受《联合早报》访问，被问如何诠释角色时说：“我想客家人的精神已经在血液中，谈不上‘诠释’。应该说，我是通过角色的背景和剧情的走向，去揣摩所演绎的人物吧。”

在《客》中饰演“金燕姐”的陈慧慧，2022年接受早报访问时谈到谢韶光。她告诉记者，以前不擅长演哭戏，经谢韶光指点后而开窍。