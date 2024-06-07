粉丝扰民不劝阻 王鹤棣反送奶茶挨轰

（综合讯）男星王鹤棣近日录制人气综艺节目《奔跑吧》，其粉丝自发组织应援活动，滋扰附近居民遭投诉。

王鹤棣近日在杭州与《奔》常驻成员白鹿、范丞丞和张真源录制新一期节目，但拍摄开始不久就接到投诉，原因是王鹤棣的粉丝自发安排现场应援及通宵排队。作为偶像的王鹤棣非但没阻止，反而为在场粉丝送暖。由于正值高考时期，因此遭到不少考生家长举报。

根据网络媒体报道，除了粉丝通宵排队，王鹤棣本人给夜排粉丝点奶茶之外，扰民风波背后还曝出雇佣了四个壮汉参与夜排占位；有人呼吁现场占位的粉丝准备洒水枪，装上卸妆水、辣椒水，谁来抢位就喷谁；有人带着旗子和横幅翻越栏杆、抢占车道，把自己放置到极其危险的境遇里，为了明星丝毫不顾及个人安危。

王鹤棣给粉丝送奶茶。（取自网络）

面对家长的举报，《奔》节目组日前急忙在网上发文，制止所有线下应援活动。贴文一出，即引来大批张真源的粉丝在评论区留言，指节目录制以来，从未遭当地居民投诉，但王鹤棣一来就破坏规矩。网民进一步指出，粉丝扰民，而王鹤棣本人非但不劝阻，反而为通宵排队的粉丝送上奶茶，相当于鼓励这些行为。

王鹤棣粉丝组织应援活动。（取自网络）

对于这些指控，王鹤棣的粉丝承认夜排行为及收到偶像送的奶茶，但强调绝对没有扰民，也没有影响到高考学生，称只是在附近商场自发应援。

两派粉丝掀骂战

对于王鹤棣粉丝自发组织应援活动，滋扰附近居民，张真源的粉丝也不满，他们纷纷网上留言说，《奔跑吧》录制了九期从未出现过扰民的情况，但王鹤棣一来就弄得乌烟瘴气，连续闹出“雇佣壮汉夜排占位”、“准备辣椒水洒水枪”等行为，而他本人得知后并没有制止，而是点了奶茶送给粉丝，相当于变相鼓励。

王鹤棣粉丝反击呛声，更指出张真源的粉丝在学校附近占位，有知情人针对不当应援一事提出警告，明确表示遭到了投诉，点名批评了一家粉丝，尽管群聊内容打上了马赛克，但是隐约可见知情人提到的明星姓张。

此外，当地媒体探访《奔跑吧》录制地点附近的小区，拍摄到粉丝占位现场，确实能看到许多带着张真源名字的纸条占位。

于是，两派粉丝在网络掀起骂战，也在《奔跑吧》官博评论区大战，公说公有理，婆说婆有理，一时让人难以判断对错。

虽然粉丝对骂不可开交，但偶像依然自得其乐，前天白鹿、范丞丞和王鹤棣一同拍片分享到网上，三人对着镜头很有默契地做出搞笑动作，相处得十分融洽。