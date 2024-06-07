娱乐吃瓜：青春韩剧如偶像摇篮 边佑锡郭东延都红了

爆款韩剧《背着善宰跑》（Lovely Runner）让2014年出道的边佑锡（Byeon Woo-seok）成为韩国目前最受瞩目的人气王。虽然多数观众都通过《背》才认识他，但他的爆红之路可追溯到2020年的青春剧《青春记录》（Record of Youth）。

他在该剧中首次出演男二，是朴宝剑（Park Bo-gum）的富二代好友，当时以亮眼的外形和189公分的傲人身高受到关注。

他之后在2022年的青春校园电影《20世纪少女》（20th Century Girl）中担任主角，因此被导演尹钟镐（Yoon Jong-ho）相中，邀他出演《背着善宰跑》男主角善宰。可以说，是青春剧孕育了今天的超人气王。

除了边佑锡，韩国青春剧还“孵化”了哪些有潜力的韩星？

郭东延：万年老二展演技

郭东延曾饰演疯疯癫癫的精神病患者（左），也曾饰演黑心的集团会长，因饰演的角色跨度大，他获得“剧抛脸”的美称。（互联网）

2012年出道的郭东延（Kwak Dong-yeon）经常扮演不起眼的小角色，直到在2018年的青春剧《我的ID是江南美人》（Gangnam Beauty）中饰演男二，渐渐开始引起关注。他在剧中与车银优（Cha Eun-woo）及林秀香（Lim Soo-hyang）陷入三角恋，但凭借暖男学长的角色吸引眼球。男主车银优在剧中抱得美人归，郭东延却因此成为无数观众心中的“意难平”，在戏外吸了一波粉。

此后，郭东延的机会可谓“一路开挂”（网络用语，指出乎意料地幸运），在不少热门韩剧中与各路大咖演对手戏。他在2020年的《虽然是精神病但没关系》（It’s Okay to Not Be Okay）中与金秀贤（Kim Soo-hyun）的对戏虽然不长，却因为淋漓尽致地演出精神病患者的疯癫与压抑而一鸣惊人。

2021年，他在爆款韩剧《黑道律师文森佐》（Vincenzo）中饰演黑势力集团会长，反派角色让观众看得咬牙切齿，和男主宋钟基（Song Joong-ki）上演虐心兄弟情又赚取观众的同情眼泪。他在今年的人气剧《泪之女王》（Queen of Tears）中，饰演金智媛（Kim Ji-won）的弟弟，将“缺根筋”且唯唯诺诺的角色演得入木三分。

郭东延的发展看似“万年老二”，却因为角色跨度大，而获得“剧抛脸”——指演技很好的赞美。

27岁的郭东延目前坐稳“男二佳选”席位，也吸引一批忠实剧迷为他打气，盼他能早日遇上“关键角色”，晋升男一。

黄寅烨：风头盖过车银优

黄寅烨凭《女神降临》的男二赢得超高人气，甚至一度将男主车银优比下去。（互联网）

2020年，出道两年的黄寅烨（Hwang In-youp）出演青春校园剧《女神降临》（True Beauty）的男二，虽然他不像男主车银优是“第一眼美男”，却凭角色赢得超高人气，甚至一度将车银优比下去。

他在该剧与车银优亦敌亦友，默默守护女主角文佳煐，大晒暖男魅力，迷晕大批女粉丝，一登场便冲上热搜。他在剧中的相关视频也有超高的点阅率。 黄寅烨在剧中的角色虽然注定落单，戏外却吸引热情的剧迷拥护，纷纷高喊“更喜欢男二”、“男主留给女主，男二留给观众！”

黄寅烨凭该剧在Instagram（IG）上狂吸885万粉，成为新晋的“大势男二”（指崛起的男二），讨论度甚至一度超过车银优，也有不少人大赞他的演技“吊打”车银优。值得一提的是，他出演《女神降临》的时候已经29岁，不过饰演18岁的学生毫无违和感，赢得一大票赞美。

继该剧后，他陆续演出其他电视剧，一直稳定吸粉，目前IG粉丝数已突破2000万。他也于2022年在多个城市举办见面会，当年7月把粉丝会带到新加坡时，更是疫情后首名在本地办活动的韩星，引起了不小的轰动。

宋建熙：戏里戏外引话题

宋建熙被剧迷封为“史上最重要的男二”。（互联网）

5月底播完的大热韩剧《背着善宰跑》，再次应验了青春剧让男二展露鳌头的趋势。该剧的男二宋建熙（Song Geon-hee）与男女主角边佑锡和金慧奫（Kim Hye-yoon）在三个时空里纠缠，最后更是除掉反派，让男主免除死亡命运的英雄人物，让追剧粉丝封他为“史上最重要的男二”。

该剧完美收官后，宋建熙在韩网论坛上引起热烈讨论，被他圈粉的网民说被他“偷走了心”，还意犹未尽地说，希望能尽快看到他的新作。宋建熙也在韩国社媒Naver Blog与粉丝平台Bubble上感谢大家对他的喜爱：“我正在看你们的留言，实在太珍贵了，我要把它们保存起来。很高兴能遇到金太成这个角色，也谢谢一直以来陪伴我的粉丝。”

随着26岁的宋建熙人气大涨，他的新粉纷纷到他的社媒账号“考古”，发现他是女团NewJeans成员Hanni的粉丝，并曾在2023年2月贴文自称是19岁Hanni的“大叔粉”。一句“Hanni啊，叔叔非常支持你”，早前意外引起热烈讨论。

宋建熙戏里戏外都掀起话题度，是不少韩剧迷心中的“宝藏男孩”，未来发展令人期待。

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