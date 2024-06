娱乐吃瓜：青春韩剧如偶像摇篮 边佑锡郭东延都红了

爆款韩剧《背着善宰跑》(Lovely Runner)让2014年出道的边佑锡(Byeon Woo-seok)成为韩国目前最受瞩目的人气王。虽然多数观众都通过《背》才认识他,但他的爆红之路可追溯到2020年的青春剧《青春记录》(Record of Youth)。

他在该剧中首次出演男二,是朴宝剑(Park Bo-gum)的富二代好友,当时以亮眼的外形和189公分的傲人身高受到关注。

他之后在2022年的青春校园电影《20世纪少女》(20th Century Girl)中担任主角,因此被导演尹钟镐(Yoon Jong-ho)相中,邀他出演《背着善宰跑》男主角善宰。可以说,是青春剧孕育了今天的超人气王。

除了边佑锡,韩国青春剧还“孵化”了哪些有潜力的韩星?

郭东延:万年老二展演技

郭东延曾饰演疯疯癫癫的精神病患者(左),也曾饰演黑心的集团会长,因饰演的角色跨度大,他获得“剧抛脸”的美称。(互联网)

2012年出道的郭东延(Kwak Dong-yeon)经常扮演不起眼的小角色,直到在2018年的青春剧《我的ID是江南美人》(Gangnam Beauty)中饰演男二,渐渐开始引起关注。他在剧中与车银优(Cha Eun-woo)及林秀香(Lim Soo-hyang)陷入三角恋,但凭借暖男学长的角色吸引眼球。男主车银优在剧中抱得美人归,郭东延却因此成为无数观众心中的“意难平”,在戏外吸了一波粉。

此后,郭东延的机会可谓“一路开挂”(网络用语,指出乎意料地幸运),在不少热门韩剧中与各路大咖演对手戏。他在2020年的《虽然是精神病但没关系》(It’s Okay to Not Be Okay)中与金秀贤(Kim Soo-hyun)的对戏虽然不长,却因为淋漓尽致地演出精神病患者的疯癫与压抑而一鸣惊人。

2021年,他在爆款韩剧《黑道律师文森佐》(Vincenzo)中饰演黑势力集团会长,反派角色让观众看得咬牙切齿,和男主宋钟基(Song Joong-ki)上演虐心兄弟情又赚取观众的同情眼泪。他在今年的人气剧《泪之女王》(Queen of Tears)中,饰演金智媛(Kim Ji-won)的弟弟,将“缺根筋”且唯唯诺诺的角色演得入木三分。

郭东延的发展看似“万年老二”,却因为角色跨度大,而获得“剧抛脸”——指演技很好的赞美。

27岁的郭东延目前坐稳“男二佳选”席位,也吸引一批忠实剧迷为他打气,盼他能早日遇上“关键角色”,晋升男一。

黄寅烨:风头盖过车银优

黄寅烨凭《女神降临》的男二赢得超高人气,甚至一度将男主车银优比下去。(互联网)

2020年,出道两年的黄寅烨(Hwang In-youp)出演青春校园剧《女神降临》(True Beauty)的男二,虽然他不像男主车银优是“第一眼美男”,却凭角色赢得超高人气,甚至一度将车银优比下去。

他在该剧与车银优亦敌亦友,默默守护女主角文佳煐,大晒暖男魅力,迷晕大批女粉丝,一登场便冲上热搜。他在剧中的相关视频也有超高的点阅率。 黄寅烨在剧中的角色虽然注定落单,戏外却吸引热情的剧迷拥护,纷纷高喊“更喜欢男二”、“男主留给女主,男二留给观众!”

黄寅烨凭该剧在Instagram(IG)上狂吸885万粉,成为新晋的“大势男二”(指崛起的男二),讨论度甚至一度超过车银优,也有不少人大赞他的演技“吊打”车银优。值得一提的是,他出演《女神降临》的时候已经29岁,不过饰演18岁的学生毫无违和感,赢得一大票赞美。

继该剧后,他陆续演出其他电视剧,一直稳定吸粉,目前IG粉丝数已突破2000万。他也于2022年在多个城市举办见面会,当年7月把粉丝会带到新加坡时,更是疫情后首名在本地办活动的韩星,引起了不小的轰动。

宋建熙:戏里戏外引话题

宋建熙被剧迷封为“史上最重要的男二”。(互联网)

5月底播完的大热韩剧《背着善宰跑》,再次应验了青春剧让男二展露鳌头的趋势。该剧的男二宋建熙(Song Geon-hee)与男女主角边佑锡和金慧奫(Kim Hye-yoon)在三个时空里纠缠,最后更是除掉反派,让男主免除死亡命运的英雄人物,让追剧粉丝封他为“史上最重要的男二”。

该剧完美收官后,宋建熙在韩网论坛上引起热烈讨论,被他圈粉的网民说被他“偷走了心”,还意犹未尽地说,希望能尽快看到他的新作。宋建熙也在韩国社媒Naver Blog与粉丝平台Bubble上感谢大家对他的喜爱:“我正在看你们的留言,实在太珍贵了,我要把它们保存起来。很高兴能遇到金太成这个角色,也谢谢一直以来陪伴我的粉丝。”

随着26岁的宋建熙人气大涨,他的新粉纷纷到他的社媒账号“考古”,发现他是女团NewJeans成员Hanni的粉丝,并曾在2023年2月贴文自称是19岁Hanni的“大叔粉”。一句“Hanni啊,叔叔非常支持你”,早前意外引起热烈讨论。

宋建熙戏里戏外都掀起话题度,是不少韩剧迷心中的“宝藏男孩”,未来发展令人期待。

