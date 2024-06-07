李沇熹结婚四年怀孕了 九月将迎来新生命

（首尔讯）韩国演员李沇熹（Lee Yeon-hee）2020年和圈外男性结婚，今日（7日）通过所属经纪公司Saram Entertainment宣布怀孕喜讯，预产期在9月。

Saram Entertainment今天公开李沇熹的喜讯，她将升格当妈妈：“希望各位能给今年9月诞生在这世界上的新生命，和演员李沇熹许多祝福和支持。”

李沇熹随后在社媒发布手写信，宣布这则喜讯：“大家好，我是李沇熹。今天想和大家分享好消息，所以写了这篇文章。对我来说，非常感谢珍贵的生命到来了。我苦闷什么时候传达消息好，觉得现在是可以告诉大家的好时期，所以这样传达了。其实现在一切都很神奇，也感觉不可思议，但我会健康地度过每一天。希望我亲爱的粉丝们能一起开心地祝贺我，期待今年9月有个漂亮的小宝宝诞生。祝我们家庭幸福，身体健康。希望大家健康地度过炎热的夏天，也祈祷大大小小的幸福充满大家的日常生活，谢谢大家。”

她去年曾接受访问，结婚后心情变得更为宽裕，因为有了可以一起分担烦恼的丈夫，她感到非常感激。她还说，有了一个可靠的支持者和助手，丈夫在很多方面给了很大的帮助，让她可以更加放松并努力工作。

李沇熹曾为SM娱乐中少女时代的练习生，以出众的外貌与少女时代润娥（Yoona）、演员高雅罗（Go Ara）并列“SM三大美女”。2004年透过戏剧《海神》出道，接续出演《伊甸园之东》 《幽灵》《韩国小姐》《再次重逢的世界》《较量人生》等多部作品。她在电影也有亮眼表现，像是《百万富翁的初恋》《结婚前夜》《朝鲜名侦探：奴隶的女儿》《新年前夜》等。