《小孩不笨3》首日票房报捷 下来看梁志强追梁志强

本地片《小孩不笨3》首日票房报捷，以5万6000元成为2024年在新加坡公映的亚洲电影首日票房亚军，成绩仅次于首日票房达6万5000元的《钱不够用3：全部够用》，也略胜5万2000元票房的港片《九龙城寨之围城》。

电影上映一天就传来喜讯，兼任《小孩不笨3》导演与编剧的梁志强说：“这对电影来说肯定是一个非常好的开始，我对首日的票房成绩感到鼓舞。感到欣慰的是看到新加坡观众22年后，对这个电影系列还是有共鸣的。虽然这期间，有些父母与孩子都趁着学校假期到国外游玩，我希望票房成绩会在他们返回新加坡后，持续不断攀升。”

第一部《小孩不笨》在2002年面世，上映时曾连续拿下四周票房冠军，最后取得约380万4000元票房。2006年的《小2》则在贺岁档公映，取得418万1000元的票房成绩。

时隔18年后才再拍续集，耗资450万制作费的《小3》以全新的演员阵容出击。梁志强放眼中国市场，故事主线之一注入中国元素，描绘从中国转学来新的小六生与陪读妈妈的故事。梁导在早前的记者会上说，电影目前正在中国送审阶段。

梁志强今年的贺岁片《钱不够用3》在本地的总票房是488万9000新元，也是目前为止，今年最卖座的新加坡电影。他是否能凭《小孩不笨3》超越自己？

新加坡2024年亚洲电影首日票房

1 《钱不够用3：全部够用》/ 6万5000元

2 《小孩不笨3》/ 5万6000元

3 《九龙城寨之围城》/ 5万2000元

4 《热辣滚烫》/ 4万8000元

5 《破墓》/ 3万5000元