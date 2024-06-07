紧急取消演唱会 张学友：年纪大慢慢变回小孩

（台北讯）“香港歌神”张学友7日通过环球音乐脸书宣布，自己因为确诊呼吸道合胞病毒而抱憾取消演出。他正在举办“60+”巡回演唱会，5月31日起在台北小巨蛋举办九场演出，今日原定是第四场，但主办单位下午突然宣布，张学友身体不适，临时取消当晚演出。

张学友在贴文中和大家表达歉意，说上星期回到香港后身体感到不适，见过医生后确诊感染呼吸道合胞病毒（RSV）：“一般来说是小孩子会感染的病毒，大概因为我60+了吧，都说年纪大就会慢慢变回小孩，所以我感染了。”

身在台湾的张学友一直希望有奇迹出现，一觉醒来后能够一如既往地前往场馆彩排，可惜奇迹并没出现：“喉咙依然痛，也无法正常发声，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症状，大家不必替我的健康担心。今晚确定是无法演出了，让买了票入场的观众失望，为主办单位带来麻烦，深表歉意。也在此跟大家说一声‘对不起！’，希望能尽快恢复状态，重返舞台为大家表演。谨祝大家身体健康！”

不少粉丝在贴文下留言表达对歌神的关心，希望他早日康复；也有买票粉丝希望“延期不取消”，希望能够有机会看到偶像。

香港“歌神”张学友今日通过环球音乐脸书为买票粉丝表达歉意。（脸书截图）

主办方超级圆顶随即宣布6月7、8、9日场次都停办，并发出声明：“因张学友先生经医师诊断为呼吸道感染、医嘱须进行必要的休养，针对6月7、8、9日场次已购票的歌迷朋友们所造成不便，为此我们深感抱歉，并将于今晚7时30分提出退票及相关补偿方案。”言下之意疑似不会延期演出，而稍早就有许多粉丝在场地外等候，突然得知停办消息，都相当错愕，并引发热议。