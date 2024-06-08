《背着善宰跑》捧红金惠奫 善宰太成她都想要

金惠奫（Kim Hye-yoon，奫念yūn）与边佑锡（Byeon Woo-Seok）主演的16集人气韩剧《背着善宰跑》5月底刚播毕，边佑锡6月30日将在新加坡办粉丝见面会。自播出起该剧就热度不断，不但收视率节节高升，两位主演的人气也水涨船高。金惠奫近期接受《联合早报》电邮采访，却说下次与边佑锡合作的话，不想再拍《背》这样的剧。

《背》讲述热血粉丝任素（金惠奫饰）为了拯救自己的顶流偶像柳善宰（边佑锡饰），穿越到过去孤军奋战想要改变命运，与19岁的柳善宰一同展开青春奇幻的浪漫史。记者问她如果有机会穿越，最想做什么，她说想去未来旅行，“虽然回到过去会圆满曾经的遗憾，但我相信是过去的选择造就了今天的我。因此，我更想展望未来，而不是沉迷于过去。”

金惠奫称有机会想去未来旅行，不愿沉迷于过去。（Viu提供）

与二搭边佑锡有望 但想拍不同剧种

男女主有30公分的最萌身高差，小个子的金惠奫透露自己很依赖边佑锡，“他既深情又体贴。有次我们在寒冬的水里拍摄，当时我就感受到彼此之间强烈的相互依赖和友情，我至今记忆深刻。”

她觉得《背》是一部与众不同的浪漫爱情剧，因为它呈现了男女主的双向救赎，“《背着善宰跑》除了从任素的视角阐述剧情发展，还从善宰的角度呈现相同的场景，使观众能够同时感受到男女主的情绪，我认为这给剧增添了独特的魅力。”

两位演员在剧中不仅CP感超强，镜头外的花絮也甜到掉牙，观众纷纷喊话两人二搭。金惠奫回应下次有机会合作，想尝试不同题材，“我想演个能给观众带来笑声的角色，不要像《背着善宰跑》一样，太催泪了。”看来二搭有望，值得期待。

金惠奫透露自己很依赖边佑锡，剧内剧外都很甜。（Viu提供）

善宰还是太成 金惠奫难抉择

剧中的男二金太成由宋建熙（Song Geon-Hee）饰演，是女主学校人气很高的乐队贝斯手。他对任素很感兴趣，总是故意调皮地捉弄她。

其实这是金惠奫和宋建熙的第二次合作，两人早在2018年一起拍过《天空之城》，也是当年的现象级热播剧。时隔六年再搭档，金惠奫夸赞对方一向很认真、努力，“他总能带来新点子，也凡事考虑得很周全。我从他身上学到很多，也受他激励在剧中更努力工作。建熙一直是我灵感的重要来源。”

如果在现实生活中要金惠奫在柳善宰和金太成之间做选择，她会作何选择？她说这道题无解：“我觉得两个人对任素而言同样珍贵和重要，所以很难只选择其中之一。”