看不见影子的少年

爱奇艺 已上线

张颂文、荣梓杉主演。一个孤独坚毅的警察遇到一个神秘失踪三年后回来的少年，在一个个失踪谜案交织着谋杀的阴谋逐渐浮出水面后，两人迎来的会是暴风骤雨还是风平浪静？是互相救赎还是不可饶恕？

嘉人自友约

都会台（星和Ch825） 晚上9.00

由刘嘉玲发起好友局，和好友们一同出发，解锁轻松畅快的大湾区之旅。在过程中，她们展开真诚的对话，为观众呈现一场兼具视听享受和精神放松的旅程。参与艺人有朱茵、杨采妮、叶童、郑裕玲、莫文蔚和李若彤。

因为是朋友呀

都会台（星和Ch825） 晚上8.30

容祖儿、蔡卓妍和钟欣潼三姐妹再次踏上闺蜜之旅。她们从香港出发，途经新加坡、马来西亚槟城，最终抵达澳门。三姐妹和她们的朋友会碰撞出什么样的故事与火花？又会遇到怎样的惊喜和浪漫呢？

黑帮的我成了高中生 High School Return of a Gangster

Viu 已上线

《黑帮的我成了高中生》是一部爆笑校园剧。（Viu提供）

未受过正规教育但梦想上学的黑帮头头，为了救一个因校园暴力而自杀的18岁男孩，结果出了车祸，醒来后发现自己的灵魂被困在男孩身体里。黑帮头头来到校园，凭借黑帮技能，向欺负男孩的恶霸复仇。本剧亮点是李瑞镇客串演出黑帮头头，大展搞笑演技。

巴黎深渊 Under Paris

Netflix 已上线

法国惊悚片。2024年夏天，世界铁人三项系列赛首次在巴黎塞纳河举行。年轻的环保运动者米卡发现有一只巨鲨已经游到河的深处，急忙向科学家苏菲亚报告。为了避免市中心血流成河，她们别无选择，必须和管辖塞纳河的警长阿迪勒合作。

医学大联盟

Eazie TV·民视第一台 晚上7.00

节目透过竞赛方式让观众轻松了解健康资讯。本集探讨如果全球气候持续恶化，对我们会有什么影响？蒋伟文、张文绮、吴欣桦和曾治豪参加抢答竞赛，还有洪暐杰医生和方慈声营养师，为大家做精辟的解说。

狮子山下的故事

Eazie TV·中央电视台戏曲频道 晚上10.45

主演：黄觉、胡杏儿、李治廷、周柏豪。这是一部讲述香港人的生活和变迁的电视剧，以一个茶餐厅为背景，展现几代人的奋斗和情感。