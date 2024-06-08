记者大声说：博眼球方式五花八门

韩国歌曲《晚安大小姐》《麻辣糖葫芦》洗脑全网，我也难逃一劫。手机无论怎么滑，它都会出现，中毒的旋律不断徘徊在脑里。社交媒体除了成为打造“神曲”的平台，最近还带动了电影票房。泰国片《金孙暴富攻略》在TikTok掀起一个“跟风哭”梗热潮，让网民涌入戏院看戏后，上载自己痛哭流涕，哭红双眼的视频。互联网时代，博眼球的方式五花八门，人人都想要把握迅速爆红的机会，却只有少数人可以延续那把火，将人气越烧越旺。——曾慧仪

台湾艺人孙鹏和狄莺之子孙安佐在泰国吸食大麻，裸体闯民宅被捕，送进精神病院。狄莺称儿子遭下蛊，孙安佐则在直播中叫父亲“别做偷鸡摸狗”的事，也表示对母亲失望但还是爱她。孙安佐在接受台湾媒体访问时精神状态让人担忧，看新闻时我能感受到孙鹏夫妇看到孩子这样的状态，该有多无助心疼。但各路名嘴纷纷跳出来指责狄莺溺爱，不适合为人母亲。清官难断家务事，外人不该随意评断，而且天下没有不适合当母亲的人，她们只是用了不适合的方式去爱孩子。——李妙音

中国艺人杨颖参加儿子“小海绵”的校园活动，照片被分享到网上后引起热议。一件紫色吊带蕾丝洋装和水钻装饰，有人觉得既可爱又青春洋溢，也有人觉得不够得体太过随意。众口难调，艺人被评头论足也不算新鲜事。但令我傻眼的是，有网民扯出“她在卖好妈妈的人设”的说法。且不论杨颖本身的形象如何，或是她身为艺人难免会变成吃瓜群众的谈资，但这种说法万一被小孩看见了，或被有心人拿来取笑他，难免对小朋友造成影响。大人的纷纷扰扰，还是别把小孩扯进去吧。—— 赖婉丽