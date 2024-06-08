一起男孩失踪案　揭露社会腐败与人心脆弱

幽暗偶遇 Eric

可在Netflix观看

6集悬疑美剧，由英国型男演技派Benedict Cumberbatch（本尼迪克特康伯巴奇）主演，顺理成章一上线即登上平台最多人观赏剧集十大之列。

故事发生在1980年代纽约，创意天才文森（本尼迪克特康伯巴奇饰）主创的人偶儿童节目《阳光好日子》收视率下跌，被团队强迫妥协，否则将面临被替换的危机。情绪大受影响的他回家后与妻子争执不休，9岁儿子艾加隔日却在上学途中失踪。

是生是死？是被诱拐抑或是离家出走？连警察也毫无头绪。因没有亲自送儿子去学校而歉疚自责的文森，情绪濒临崩溃，行径越来越偏激，不但被妻子赶出家，还被节目组踢出局。众叛亲离的他坚信只要能创造出艾加画中的蓝色人偶艾瑞克，儿子就会归来。尔后，艾瑞克竟然活生生地出现在他眼前。

此时，负责调查的黑人刑警麦奇（McKinley Belcher，麦金利贝尔彻饰）发现案子牵连甚广，甚至可能与另一起黑人少年失踪案有所关联。但与此同时，麦奇因为黑人身份而不断被打压，更为了掩盖自己的性向而陷入痛苦挣扎。

对社会提出尖锐批判

父子情是此剧最重要的主题。（互联网）

乍看《幽暗偶遇》或以为是家庭伦理剧，实则剧集野心更大，不留余地对社会提出尖锐批判，对人心满是嘲弄，调子始终维持沉重暗黑，成功留有悬念直至最后。和亲切扯不上关系的獠牙大怪物人偶艾瑞克，压根儿就是文森的象征。本该带给孩子们欢乐的人偶创造者，却是愤怒、疯癫、刻薄、毒舌、敏感，浑身是刺的失格父亲、丈夫，一点儿也不讨喜。找来康伯巴奇当主角，显然除了因为他的演技，也为了让观众能对人物多几分包容与怜悯。

但黑人刑警麦奇一角才是全剧刻画得最丰富，也应该最让人心疼的。奋起反贪腐反体制又如何，只会让孤立无援的自己万劫不复。在警察局里办案时刚强果决，不畏强权，回到家中照顾重病情人展现的却是温柔轻松，贝尔彻的诠释颇能触碰观众内心柔软处。

黑人刑警面对种族与性向的双重歧视，承受着巨大压力。（互联网）

真正的怪物并不是躲在床底的，在这虚伪世界最恐怖的，莫过于人心。种族歧视、性向偏见、政警勾结，未成年男孩接连失踪，社会底层流离失所……腐败的犯罪城市里，人心躁动不安。流离失所的，不仅是沦落住在地下道的游民，无论是怨恨自己富豪父亲的主角，还是因婚姻破裂而出轨的妻子，甚至是黑人同志警察，对他们而言，何处是吾家？

不是人人都有机会重来

人们都被生活折腾得伤痕累累，只能拼了命地压抑情感自欺欺人。所以剧里说人偶的存在，是为了让人把说不出口的话说出来。

《阳光好日子》节目的口号“要乖，要善良，要勇敢，要与众不同”，讲爱与包容，却也正是这个无情世界最欠缺的。“每个人都想改变世界，却没有人想过要改变自己。”剧里主角文森常把托尔斯泰的这句话挂在嘴边，最后方才真正领悟。

结局意外地一派光明乐观，似乎相信希望尚在人间。剧里有者或决绝放下，或包容和解，可惜并不是所有人都有二次机会可以重新来过，失去了的生命，追悔亦无用。