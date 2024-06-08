张学友停办巡演“有人赚到哭”他感染的RSV是什么病？

（综合讯）62岁的张学友原定于星期五（6月7日）晚在台北小巨蛋展开第四场“张学友60+巡迴演唱会”，不料却在开演前四小时临时宣布停办，引来粉丝一片哗然。他透露自己感染了RSV（呼吸道合胞病毒），导致鼻塞、喉咙痛，无法正常发声，确定当晚无法演出，他发声明道歉后，主办者随即宣布6月7、8、9日场次都停办，看来病情不轻。

据知，RSV是引致1岁以下婴儿支气管炎和肺炎的最普遍原因，不过老人科专科医生马汉明接受香港网媒hk01访问时说，现在许多60岁以上人士尽管健壮，但其实暗藏感染RSV风险，随着年龄增加以及患有多种慢性疾病等因素影响，他们的免疫功能逐渐下降，抵御病毒的能力也相对较低。据了解，长者如果感染了RSV病毒，可引致呼吸道疾病，其症状包括发烧、流鼻水、咳嗽、咽喉不适及气促，病情往往较一般成年人严重，并可能导致肺炎、支气管炎或心脏衰竭等并发症。

据悉，香港目前处于RSV感染的流行季节。根据香港卫生署的统计数字，RSV感染个案一般于每年3月开始缓缓上升，直至9月高峰期，其中60岁以上及长期病患者高危。香港大学临床医学院内科学系讲座教授孔繁毅指出，研究显示RSV威胁较流感更大，每10名患者中有1人在感染后60日内死亡，死亡率高达11.9%，较流感的8.8%更高。

马汉明医生指出，RSV感染的治疗主要是纾缓性质，现在并没有针对性药物。不少国家如澳大利亚、英国、美国等卫生组织都建议长者接种RSV疫苗，以预防感染及减低出现重症的机会。

另据台湾医生指出，RSV会引起细支气管炎和肺炎，有时可能导致其他疾病的恶化，若是免疫不全者，症状可能更为严重，肺炎死亡率可达45％。

黄牛大赚 买黄牛票者大亏

张学友之前在马来西亚吉隆坡和中国上海的巡演，也曾因晕眩、生病暂停过演唱。

张学友确定取消三场台北演出后，台湾作家谢知桥在脸书发文指出，黄牛或成最大赢家。他解释，如果退票是退到订单账号，黄牛将会狂赚，而买黄牛票的人则巨亏，“这故事告诉我们不要买黄牛票，买了黄牛票你就100%失去主办单位的任何保障。”他呼吁，购买黄牛票只会助长黄牛行为，就如同有人观看外流视频就会有人去拍摄外流视频一样，希望大家明鉴。

贴文曝光后，立刻引发网民热烈讨论：“这是一个拒买黄牛票的好宣导方式”、“黄牛真的会赚到哭出来”。