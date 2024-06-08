宗子杰心有所感 “本地娱乐圈在退步”

本地娱乐圈在退步，宗子杰认为大家处于很舒适的状态。宗子杰与《你的世界我们懂》剧里的妈妈黄碧仁、爸爸姚彣隆以及姐姐洪凌作客最新一集的《阿顺有煮意2》。

节目中，宗子杰和主持人李铭顺侃侃而谈，当谈到本地娱乐圈时，宗子杰感触说道：“老实说在新加坡这个圈子，我觉得我们在退步，他们都说‘前人种树，后人乘凉’，可是我觉得我们的树已经一棵一棵在倒了，我们没有什么树给下一代去乘凉。”

宗子杰在接受《新明日报》访问时表示：“以前大家唯一的娱乐就是看电视，但现在有了很多的选择，有串流平台、社媒等，分散了大家的注意力，所以唯一的办法就是让我们的戏剧能让外国人看到。”

“二三十年前，其他国家的人在看新加坡戏，但现在很难做到这一点。我觉得其中一个很大的原因是，本地娱乐圈处于很舒适的状态、市场不大、本地的竞争力不够大到让演员想要一直不断进步，因为很少演员会像其他国家的演员，很难接到戏或很难才得到一个机会。”

觉得本地的娱乐圈可以如何进步？“这个轮不到我来说，要靠那些真正有能力的人。我觉得自己目前还是一棵小树苗，处于‘又懂又不懂’的状态，经验也不够多，所以需要摆正心态，做好准备，这样才能茁壮成长。”

宗子杰希望自己能推出好的作品给大家，帮助本地的娱乐圈发展得更蓬勃，并打入国际市场。宗子杰目前已经动笔写剧本，故事关于亲情，希望能在两年内推出自己的首部作品，自己能导几场戏，演的话则需要看有没有适合的角色。

被李铭顺说“自恋”

另外，宗子杰也在节目中自曝在一次聚会，请教李铭顺如何增强演技时，结果对方说，“我觉得你不错，不过你表演的方式有一点自恋”。宗子杰解释李铭顺所谓的“自恋”是指，可能现在的演员，很多时候会比较注意自己在镜头前的表演方式或形象。如果可以把这些东西抛开，演出起来会更好。对于李铭顺的评语，宗子杰觉得很庆幸有前辈愿意指点自己。

李铭顺给自己的另一个忠告则是“有耐心一点”，子杰坦言刚出道时比较急性子，但近年来心态已有所改变，一切顺其自然。

艺人看法

陈澍城：只是进步较慢

资深艺人陈澍城不觉得本地娱乐圈退步，只是进步较慢，“我们的制作、技术、镜头掌控、音响等各方面，还是比以前我的年代进步。以前我们的拍摄是一个镜头到底，不能有NG，不然就得重拍。现在是哪里错，就会从哪里补拍，然后再接回去。现在的镜头也可以捕捉到最美的角度，所以我们其实都在潜移默化地进步中”。

至于导致进步得比较慢的原因，陈澍城表示本地能拍的题材比较有限制，不能太残暴、色情，因为担心国人受到影响，所以年轻人看了可能会觉得好像其他人都在进步，我们退步了。

身为一名演员，陈澍城觉得要把自己的分内事做好，把戏拍好，只要是好的演员相信一定会被海外市场看到，就像李铭顺、孙政等，所以还是有希望的，不要气馁。

徐彬：还有进步空间

某些程度上，徐彬挺赞同宗子杰的看法，“我们确实没有太大的竞争力、市场也比较小，可能因此造就了整个娱乐圈不那么蓬勃，所以我们还有很多进步空间”。

曾参与过海外作品的徐彬表示从中学了很多，也有很多火花交流，“他们的题材、画面、后期制作等，比我们好一些。我之前去横店拍古装剧《我的女侠罗明依》时，也发现他们的演员和剧组的专业程度都很高。我也自认我们在台词和语言能力上比他们不足。”

觉得本地的娱乐圈可以如何进步？“最好的一个方式就是转做幕后，其实伟衷生前很早就意识到只有导演、幕后制作才有办法改变我们所呈现的作品，演员其实很被动，一直处于被选择的状态。不过目前我希望再演几年戏，幕后工作偶尔会参与，但不会全情投入。”