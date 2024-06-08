《恶魔在身边》主角全出事 王传一被追问老战友翻车

（台北讯）王传一7日晚出席台湾TVBS戏剧《秘书俱乐部》杀青宴，他与杨丞琳、贺军翔小美曾合作过经典剧《恶魔在身边》《换换爱》，是超过15年的老战友。杨与贺近期都陷入风波，贺军翔住处遭警方搜索，杨丞琳则演唱翻车。

王传一知道贺军翔涉“妨害性自主罪”遭搜查的事，但不太清楚状况，二人有阵子没联络，上一次碰面已是2022年2月份杨丞琳回台的聚会，“我有邀请他来我的节目，但他已读不回，可能不想来吧。”他相信老战友的清白：“我相信应该没什么问题，小美（贺军翔昵称）本身洁身自爱。”

杨丞琳近年除了在公开场合失言，上中国大陆节目《歌手2024》表现也被网民猛酸。王传一听闻后说这很正常，“这些年她自己挺过来，面对这种东西她都可以顺利挺住。”他认为杨丞琳和李荣浩结婚前就把重心放在大陆，心境已经转换，他对对方就是祝福。

他还打趣说，对彼此的祝福都是在每年的生日：“她生日跟瓜哥（胡瓜）是同一天，我的生日是她狗的生日。”

王传一出席《秘书俱乐部》杀青宴。（互联网）

去年8月王传一出席公益活动时，提到照顾小女儿的月嫂不但用100度滚水泡奶，身上还搽白花油，五天后就将月嫂辞掉。月嫂提告妨害名誉，王传一和太太林筱薇先后出庭，判决出炉后王传一不起诉。王传一这回说，不起诉后保母可再上诉，但她没有，也有朋友建议他可以反告回去，他也不要，希望到此为止。

去年王传一还有另一件被诬告不当勒索、讨债案，他解释是个乌龙，今年开年就记得认真拜拜，并持续经营电商公司，开发新产品。

近期不少解散团体复出，被问到他出道时的可米小子有否要复出，他哭丧着脸说：“不要讲了，现在没办法。”原因十分悲伤，因为原本团员除了他、曾少宗还在娱乐圈外，张庭玮、许君豪已退出，安钧璨、申东靖已经过世，“我跟少宗出来唱很怪吧。”