“母子同床共眠到15岁”孙鹏狄莺育儿法惹议

（台北讯）台湾艺人狄莺、孙鹏的爱子孙安佐日前爆出于泰国吸食大麻后私闯民宅，狄莺事后出面指出他中邪、被人下蛊，他为此开直播指控爸妈的处理方式让他非常失望，还爆料爸爸在他的饮用水里放符水，目前虽已与妈妈和解，但仍相当不谅解爸爸。

对此，资深媒体人狄志为在节目上分析，认为“家里教育没有一致性，是很大的裂痕”。

狄志为指出狄莺、孙鹏夫妻俩的教育方式明显不同，孙鹏相对严厉，而这大概源自于孙鹏在眷村接受的教育就是如此，相对而言，狄莺非常疼爱儿子，以前拍戏时，为了不要离开儿子太多天，会干脆帮儿子请假，一起带去拍戏。

媒体人：狄莺阻止老公对儿严厉

所谓眷村，是指台湾自1949年起至1960年代，台湾政府机关及民间组织为军队、警察、教职员、公务员及其眷属兴建或者配置宿舍所组成的村落，居民绝大部分是因第二次国共内战失利而随政府迁徙至台湾后，来自中国大陆各省的外省人及其眷属。

狄志为无奈指出，因为狄莺不能离开儿子，她也觉得儿子一刻都不可以没有她，造成每次孙鹏要管教时，都被狄莺阻止。

狄志为直言。家里的教养没有一致性，会是很大的裂痕。当年孙安佐在美国扬言在校园发动恐怖攻击的案子非常大，狄志为认为孙鹏可能想要伸手管教更多，但他可能担心儿子对他不满，老婆也会念他，所以只能管教方式时紧时松。他认为孙安佐与爸爸之间似乎还存在着外人不了解的冲突与心结，所以不理解爸爸。

狄莺曾带儿子参加马拉松亲吻比赛

孙安佐出事后，一家三口昔日的互动再度成为话题。有网民挖出狄莺曾大方分享与儿子同床共眠到15岁的视频。其好友王彩桦也被指曾爆料孙安佐11岁时，疑似还要摸着狄莺胸部才能入睡，对此，同为来宾的狄莺在现场还补充说是“捧而非触摸”，让在场所有人震惊不已。

又有其他网民爆料，狄莺于2005年时，曾带着当时年纪仅5岁的孙安佐参加马拉松接吻大赛，由于所有参赛者几乎都是跟另一半出赛，狄莺跟孙安佐组成的“母子档”，自然格外受到关注。由于比赛内容一亲就是长达三小时，而且嘴巴不能分开，让网民直呼过于荒唐。

网民推测孙安佐自幼起，在双亲过度溺爱环境下成长，又或者长期笼罩在双亲阴影下，导致为了急于保护自己，才想与现实世界脱节，进而创作出自己的世界观，进而产生反社会人格。网民提醒狄莺要适时放手，不要让儿子沦为外界笑柄或妈宝。