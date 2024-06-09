上周票房：网民纷纷“跟风哭” 带动《金孙暴富攻略》票房

泰国片《金孙暴富攻略》5月30日公映，截至6月2日的首周末票房达33万新元，是本地首周末票房最高的泰国片。这部讲述祖孙情的电影温馨感人，除了是泰国今年上半年最卖座的电影，也是印度尼西亚史上最卖座的泰语片。它在马来西亚也卖出佳绩，自5月30日上映以来票房已达420万令吉（约120万新元）。

《金孙》由偶像派的Billkin（Putthipong Assaratanakul，普提蓬·阿萨拉塔纳功）主演，有助于电影的卖座力。有趣也意想不到的是，该片在TikTok掀起一个“跟风哭”梗，吸引用户纷纷涌入戏院并在看片后，于TikTok分享自己痛哭流涕、哭红双眼的视频。这个哭梗在TikTok目前已累积突破1万3000个相关视频，相信会持续带动观影人潮。

《金孙》迎战已于6月6日开画的本地片《小孩不笨3》，是否能守住票房冠军？梁志强的《小孩3》面对《金孙》这匹外语黑马，又是否能延续年头贺岁片《钱不够用3》的气势，再创票房佳绩？

2024年5月30日至6月2日票房排名

①（新）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）

②（1）加菲猫大电影（The Garfield Movie）

③（4）九龙城寨之围城（Twilight Of The Warriors: Walled In）

④（2）芙莉欧莎：疯狂麦斯传奇篇章（Furiosa: A Mad Max Saga）

⑤（3）猩球崛起：新世界（Kingdom of the Planet of the Apes）

⑥（5）幻幻之交（IF）

⑦（6）剧场版排球少年！！垃圾场的决战（Haikyu!! The Dumpster Battle）

⑧ （7） The Expert（马来语片）

⑨（新）流氓驱魔师 （The Chosen One）

⑩（9）特技玩家（Fall Guy）