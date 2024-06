上周票房：网民纷纷“跟风哭” 带动《金孙暴富攻略》票房

泰国片《金孙暴富攻略》5月30日公映,截至6月2日的首周末票房达33万新元,是本地首周末票房最高的泰国片。这部讲述祖孙情的电影温馨感人,除了是泰国今年上半年最卖座的电影,也是印度尼西亚史上最卖座的泰语片。它在马来西亚也卖出佳绩,自5月30日上映以来票房已达420万令吉(约120万新元)。

《金孙》由偶像派的Billkin(Putthipong Assaratanakul,普提蓬·阿萨拉塔纳功)主演,有助于电影的卖座力。有趣也意想不到的是,该片在TikTok掀起一个“跟风哭”梗,吸引用户纷纷涌入戏院并在看片后,于TikTok分享自己痛哭流涕、哭红双眼的视频。这个哭梗在TikTok目前已累积突破1万3000个相关视频,相信会持续带动观影人潮。

《金孙》迎战已于6月6日开画的本地片《小孩不笨3》,是否能守住票房冠军?梁志强的《小孩3》面对《金孙》这匹外语黑马,又是否能延续年头贺岁片《钱不够用3》的气势,再创票房佳绩?

2024年5月30日至6月2日票房排名

①(新)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

②(1)加菲猫大电影(The Garfield Movie)

③(4)九龙城寨之围城(Twilight Of The Warriors: Walled In)

④(2)芙莉欧莎:疯狂麦斯传奇篇章(Furiosa: A Mad Max Saga)

⑤(3)猩球崛起:新世界(Kingdom of the Planet of the Apes)

⑥(5)幻幻之交(IF)

⑦(6)剧场版排球少年!!垃圾场的决战(Haikyu!! The Dumpster Battle)

⑧ (7) The Expert(马来语片)

⑨(新)流氓驱魔师 (The Chosen One)

⑩(9)特技玩家(Fall Guy)