情迷假杀手 Hit Man

Netflix 已上线

这是一部明暗交错的新黑色电影，Glen Powell（格伦鲍威尔）饰演的主角盖瑞强森，平日是一位拘谨的教授，私下却是新奥尔良警察局的冒牌杀手。天赋异禀的他擅于伪装成不同身份与性格，钓出意图雇用杀手谋杀他人的罪犯。盖瑞后来被美丽女子玛蒂森（Adria Arjona，亚德里亚霍纳饰）吸引，发现对方是潜在罪犯，这下他陷入两难。玛蒂森爱上的，是盖瑞其中一个神秘又性感的杀手身份阿郎，他们火热的恋情就此引发一连串集结演技和诡计的惊险效应。电影灵感源自真实故事，是一部探讨自我身份的存在主义式喜剧。

天赐的声音S4

U频道 晚上7.00

赛制不同于前三季。12至15位歌手受邀成为音乐合伙人，两两配对演唱，每轮演唱后，声音鉴赏团选出待定金曲。最终获推荐为金曲的搭档，将成为下一期队长，率领各自队伍的歌手再角逐金曲。

食尚玩家－2天1夜Go S2

8频道 晚上10.30

在新一辑《食尚玩家－2天1夜Go》，主持人纳豆、六月、曾子余等，带观众周游韩国首尔和釜山，日本东京和大阪，还有捷克、马来西亚等。

光的孩子

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

主演：徐堰铃、安源良、涂台凤、施宣卉，影片入围第26届亚洲电视奖七项大奖。北漂的舞蹈家玉兰虽然已届退龄，但芳华仍盛，只是因为养母年老失能，不得不引退回到故乡。面对即将到来的新生命，身为超高龄产妇的玉兰循着内心轨迹进入命运之圆里。出发即重返，起点亦终点；出生与死亡是紧邻抑或遥望？最终或许会知晓，人生的每道阴翳，都是光的孩子。以客家语和华语播出，附中文字幕。

羔羊游戏

都会台（星和Ch825） 晚上9.00

主演：熊黛林、郑浩南、林雪。雪莉在自己的婚礼上遭到劫持，目睹丈夫死于匪徒手中。难以释怀的她一直在练箭，准备向劫匪复仇。一个台风夜晚，雪莉被困在一栋大楼内，并目睹当年的匪徒在大楼里干案。雪莉在逃亡过程中遇到盲人老板南哥，两人联手抗击匪徒。

臭皮匠发财梦 Three Times Nothing

Eazie TV·CinemaWorld 晚上9.00

三个无家可归的朋友共同赢了彩券，他们想着未来的生活将扭转乾坤，殊不知要领奖时却处处碰壁。一部低调诉说主角们伤口的感人小品，以法语播出，附中文字幕。