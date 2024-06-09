《破茧2》演变态杀手 王冠逸在死猪身上夹蛆虫

首次挑战当变态杀手，王冠逸《破茧2》中在死猪身上夹蛆虫，形容“巨臭难挡”！

“没想到剧组运来真的死猪，我和剧中女对手必须用夹子将死猪里的虫子夹起来，那股恶臭味实在令人难忘！”冠逸苦笑说。

为何在死猪身上找虫子？只因冠逸在剧中演一名法医昆虫学博士，表面光鲜，骨子里却隐藏着非常病态的一面。

皮肤白、外形贵气的王冠逸，在中国发展的这几年都被定位成“白马王子或霸总”专业户。虽说角色人设三观正，却让他一再被局限了，但在侦查新剧《破茧2》中，冠逸却一反“常”态，饰演一个变态杀手，让他在接受《新明日报》访问时大呼”爽啊！”

冠逸被相中演绎变态杀手，原来是《破茧2》导演需要能说一点泰语的华人演员。冠逸曾在泰国拍过戏较能应付，但冠逸想不到的是，他需要全剧说泰语！

“我崩溃了！剧中涉及很多昆虫术语，非常难背。”所幸拍摄两三天后，导演将他的对白改成华语，令他更能投入角色。这一部剧更是冠逸以自己的原音拍摄，不必配音。

问起拍《破茧2》难忘戏码，冠逸想了想，坦言除了死猪身上夹虫子，深怕虫子弹跳身上之外，第一天拍第一场戏就要恸哭，也让冠逸难忘。

还未投入角色就得大哭，需要依赖切身经历投射吗？

“完全没有，现实中我很难哭，拍摄时就是根据剧本投入了角色，哭过后很累！”

尽管平时不哭，但冠逸一拍起戏来就仿如水做的男人，泪水充盈。冠逸闻言笑起来，他说，拍哭戏，除了推敲角色、情景与人物性格之外，也要切合拍摄角度，“必须汇聚很多能量，而且必须非常专注”。

他分享，观众未必非得见到演员哭，抓到感觉最重要，有时演员捂着脸，让泪水透过指缝滴下亦能表现哀伤。冠逸叹说，拍戏是一种很伤身的内耗，庆幸他很多镜头都能一次过关。

王冠逸认为变态角色发挥空间很大。（受访者提供）

眼神森冷杀气 因变态上热搜

《破茧２》中的冠逸，主观地认为见到的异性都是丑陋的女巫，必须除之而后快，也因此，他那森冷带杀气的眼神盯牢对象时，就像一头野兽，连摄影师看了都会发毛。但剧中被折磨的女对手却没害怕，冠逸疾呼：“因为我一喊cut就是另外一个人嘛。”

不过，冠逸却也因变态表情二度上了中国热搜，热议文包括“王冠逸演变态不需要说话”、“和马里奥谈恋爱有点费命”。马里奥就是冠逸在《破茧2》中的角色名。

也因他“变态”得称职，导演特别改变了他的角色命运，以开放结局收场，会否有《破茧3》仍不确定。不过，冠逸提起语气欣慰：“其实我的能力挺广，很多个面向还有待发掘，但可能大家不知道，我会继续等待机会。”

受访时，冠逸正在深圳拍摄新剧，具体详情暂不便说。由于拍摄档期紧密，父亲节将至，冠逸会否回来为父亲庆祝？他无奈说：“不确定啊，但已交代弟弟买蛋糕，爸爸生日也快到了，如果回不了，只能视讯祝福他。”