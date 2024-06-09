相隔30年与吴启华对戏 程东：你怎不会老？

演过逾百次坏人，“单眼佬”程东在长信传媒新剧《狮城山海》中“从良”演堂主，最惊讶的是见到对手吴启华，惊呼：你怎么不会老？

以华人客工到南洋拼搏血泪史为故事主干的《狮城山海》已在马来西亚伊斯干达片场如火如荼赶拍，预计7月左右完成。记者日前访问了在片场拍戏的两名主要演员——阿哥郑斌辉与来自香港的程东，两人在《狮城》中都演绎“堂主”。

现年63岁的程东，在香港影坛于90年代的全盛时期大放异彩，当中以《赌侠》中带特异功能的“单眼佬”（独眼龙）角色深入民心，之后还有《赌侠之上海滩赌圣》《整蛊专家》《九品芝麻官之白面包青天》等作品。入行30多年，程东几乎一枝独“坏”，在演艺世界中满肚子坏水的他，接受《新明日报》访问放话：“至少演了100多次坏人！但演了几十年反派，我也渴望有机会拍爱情片，演黄昏恋，哈哈。”

在《狮城山海》中，程东演绎的“余兴旺”一角重情重义、为人忠心，角色罕见的正面。问起对手演员，他特别提起吴启华：“我们有30年没见了。（上一次合作是？）《九品芝麻官》，但这一次他演我的死对头！”

程东与吴启华在30年前合作过《九品芝麻官之白面包青天》。（互联网）

30年不见，给程东最大的惊叹是：“吴启华怎么不会老？我今晚约了他吃饭，要问他究竟吃了什么补品？”

另一个是吴岱融，程东与吴岱融有一场夜雨滂沱的对打戏，“那场动作戏一拍就是10个小时，非常累。（觉得吴岱融的拳脚功夫怎么样？）他用枪，要挥拳的是我。（打了一整晚有受伤吗？）全身淤青，我穿短袖，没得掩护。”

称外传的周星驰皆一面之词

程东是香港影坛黄金时期的演员，后来电影市道萎缩萧条，程东才转往大陆发展。一晃20年，他发问：“一把年纪了怎么转行？”

程东曾与星爷合作多部电影，星爷难搞吗？

“他是天才！拍的电影至今留给影迷很好的回忆，外界有关他的闲话很多，但都只是一面之词，我们连续合作两三年，至少他对我很尊重、很不错。”

程东曾与星爷周星驰合作《赌侠》。（互联网）

赞巍子实至名归 郑斌辉甘拜下风

郑斌辉在《狮城山海》中饰演黑虎。（陈韵红摄）

与中国国家一级演员演对手戏，阿哥郑斌辉说：“站出来就是老大，我甘拜下风！”

斌辉指的就是中国资深演员巍子，巍子也是《狮城山海》的剧本创作人之一，在剧中两人有对手戏。斌辉赞叹：“我看他演戏，不愧是国家一级演员，实至名归，甘拜下风，完全就是大佬，我只是小弟。”

《狮城山海》是斌辉恢复自由身之后，与长信传媒再结缘之作。在剧中他演的是黑虎，冲动好斗，《狮城山海》最打动他的就是上刀山、下火海的兄弟情。至于爱情戏，他戏言：“留给年轻人吧。”

记者问斌辉，私底下的他会是个对兄弟两肋插刀的人吗？

“有兄弟被打，我一定会去保护兄弟，但不一定采用暴力，我有很多好朋友，感情就像兄弟，40多年还在一起，这是金钱买不到、可遇不可求的，我很珍惜！”