被台粉热情感染 “善宰”边佑锡爆哭不止

（综合讯）32岁韩国新一代男神边佑锡因夯剧《背着善宰跑》“善宰”一角，人气三级跳，首次亚洲巡回见面会“Summer Letter”首站就献给台湾。他8日在台大体育馆连办两场见面会。边佑锡被1500名“邮筒”（粉丝昵称，又叫胖胖）热情感染，不停用手搧风，自爆：“我里面什么都没穿！”全场尖叫声不断。

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边佑锡和现场粉丝热情互动，被问到理想型身高差，他霸气回：“对我好都可以！”台下又是一阵尖叫。

进行游戏环节时，边佑锡换上帅气黑色西装，其中一段他转身看“邮筒”们为他精心剪辑的一段生活片段视频，当看到荧幕上自己获奖的一刻，边佑锡便开始爆哭不止，心情久久无法平复。

边佑锡重现过去的照片，换上公主装扮。（互联网）

边佑锡这次开启亚洲巡演首站，台湾“邮筒”祭出手幅“我想当你的伞”、亲笔信应援，让他感动不已，他在台上拿着卫生纸频频擦泪，流着泪用中文告白“我喜欢你”，还比出头顶爱心，哽咽说：“刚才第一场也有这个桥段，我以为可以没事，但你们写了信，这次真的非常感动，真的很感谢大家。”让全场粉丝于心不忍。

边佑锡为台湾“邮筒”亲笔写感谢信。（互联网）

边佑锡后来也演唱了剧集的主题曲“Sudden Shower”，直呼：“现在嗓子有点哑了。”唱完引用该曲歌词“你是上天给的礼物”，感激表示：“大家也是我的礼物。”让现场“邮筒”们非常感动。