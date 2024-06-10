“电音鬼才”Alan Walker公开手机号码 被歌迷拉进家庭群组

辣椒螃蟹、海南鸡饭、咖椰土司等新加坡美食是不少海外艺人的心头爱。然而，将于6月14在新加坡举办“Walkerworld”亚洲巡回演唱会的挪威电音DJ兼音乐制作人Alan Walker（艾伦沃克 ），接受《联合早报》访问时却直言：“我没有最喜欢的新加坡美食。”

自2016年起，Walker已五次到新加坡举行演出；他曾在规模较小的夜店表演，也曾现身规模较大的音乐节与演唱会。自认是“狮城常客”的他却对本地美食一知半解，他说：“我一般都待在酒店，吃他们提供的西餐，所以不太了解新加坡有什么美食，或许我这次应该尝试。”

相比美食，他对新加坡的建筑更感兴趣，“我第一次来新加坡时，就觉得这是个好前卫的城市，建筑物的构造好精巧。这是我最喜欢到访的城市之一，推荐所有人都要来一次。”

12小时收5万则短信

5月14日，Walker在脸书公开了他在新加坡、马来西亚和印度尼西亚的三组手机号码，邀请粉丝透过WhatsApp发短信给他，号码将会开放到演唱会当天。他解释，希望能以此拉近和东南亚粉丝之间的距离。

“在短短的12小时里，我们收到了超过5万则短信，内容风格千奇百怪，经常让我捧腹大笑，还有人把我加进家庭群组，让我哭笑不得。每读一条粉丝发来的短信，就会感觉我们在那一刻有了某种独特的连接。”

请他分享最难忘的内容，或许是照顾到粉丝的隐私，他只说：“差不多就这些。”

名曲“Faded”百唱不腻

Alan Walker自出道起，就以招牌连帽衫和口罩示人。（Kreatell Super Asia、H.I.T Team提供）

明星在分享生活与保护隐私之间，尺度如何拿捏是门学问。Walker坦言自己较注重隐私：“我一向来喜欢穿连帽衫和戴口罩，这也是我塑造形象的方式之一。”

但他也认为，适当露出“真面目”并非坏事，“这能让粉丝看到真实的我。Alan Walker有两个版本，只不过‘艺人版’的我穿着连帽衫，戴着口罩。”

他在2015年凭借歌曲“Faded”一炮而红，赢得“电音鬼才”的封号。截至今年5月，“Faded”在Spotify的播放量超过19亿次，在该平台的所有歌曲中，总播放量排名第97。

“Faded”的惊人热度让它成为Walker每一场表演的必备曲目，一首歌表演九年，问他会不会感到厌倦？他答：“绝对不会。这是一首永不过时的歌曲，我会一直享受演奏这首歌曲，也乐于看到它给听众带来的快乐。”

临近访问尾声，Walker向狮城粉丝热情喊话：“我已经迫不及待地想见到你们了！我请来了一些非常酷的嘉宾，或许会有惊喜，请你们拭目以待。”