老牌综艺《天赐5》收视亮眼 毒舌略显不靠谱

天赐的声音S5

e乐（新电信11/501频道）星期日晚上8.00，也可在爱奇艺应用观看

音乐竞技类综艺节目《天赐的声音》第五季正播得火热，虽然是一档老牌综艺，却能打出漂亮的成绩单，收视率颇佳。新综艺不敌老牌综艺，在网上引起一番热议。一些网民质疑，究竟是《天》看点强，还是中国综艺现在的创新能力越来越差呢？

以矛盾为主，歌手实力为辅。《天》在众多音综中能脱颖而出，其独特风格，无论嘉宾还是陪审团，毒舌起来连大牌歌手都批评，再配合强大阵容，吸睛是必然的。

召集人罗大佑

本季邀请罗大佑、张信哲、陈楚生、杨宗纬等歌手，都是知名实力派。虽然众口难调，观众心里都有一把尺，谁唱得好，谁又是所谓“凑数”，了然于心。但有真唱功的歌手参加是收视率的保证。

罗大佑在《天赐的声音》第五季担任召集人。（互联网）

罗大佑在节目中演唱《野百合还有秋天》《之乎者也》两首经典作，宝刀未老，再唱旧曲别有一番味道，给节目开了好头。可惜的是他仅担任召集人，而非参赛的常驻选手，只在前两期演唱过歌曲。许多网民跟我一样，难免觉得可惜。要是罗大佑能在后续节目中安排他再唱的话，想必也能为《天》锦上添花。

毒舌“搞事”但不够专业

只要说起《天》，就不免联想到丁太升和梁源两人，单看两人的锐利点评和互怼就很有意思。虽然有观众觉得类似的“剧本”是为了“搞事”，但无可否认这样的桥段确实为节目带来了热度和话题。

新一季少了两名毒舌，原先担心节目会很枯燥，毕竟嘉宾来头不小，怕是没人敢站出来批评。不料首期就有乐评人开怼张信哲和陈楚生合作的《虚拟》。果然，节目组不会放过制造矛盾的机会，但在听完他们的点评后，倒让人觉得刻意为之。

张信哲（左）和陈楚生合作演唱《虚拟》，被两名乐评人评价有瑕疵。（节目视频截图）

先是乐评人邹小樱指陈楚生唱得比较虚，是符合歌曲意境的，张信哲唱得太实，不符合歌曲调性。他刚说完，另一位鉴音团的博主“声理学”却唱反调，认为陈楚生唱得实，张信哲的演绎才是“虚”的，并提议放一遍无伴奏版本。放完后，邹小樱之前的评论就变得“多余”了。

毒舌如果没批评到点上，只为批评而批评，观众自然不会买单。从节目角度上讲，这个环节有胜于无，也让气氛更有综艺感。 《天》的毒舌威力降低或是为了不重蹈覆辙上季“小鬼”王琳凯事件，所以乐评人变得更圆滑，在面对流量歌手时会避重就轻，防止粉丝反扑。

但作为一档音乐点评综艺，邀请敢于批评的专业音乐人未尝不是好事，由他们来精准点评，更有说服力。在嘉宾方面，不一定要请大咖，反倒可以考虑青年歌手，让节目有多样性，避免观众产生审美疲惫。

乐评人邹小樱（图）评点陈楚生唱得虚，符合歌曲意境，而张信哲却唱得太实。（节目视频截图）

出其不意唱出新意

本季呈献不少值得反复听的翻唱好歌。每组歌手产生的火花都不同，有些出其不意地打破原曲感觉，成就独特味道。也有歌手跳出舒适圈，给听众带来新的惊喜。

第三期杨坤、张碧晨演唱《在加纳共和国离婚》，一开口就把人带入故事里。张碧晨的清澈嗓音和杨坤的沧桑感意外地融洽，两人唱出了离别前依依不舍的忧伤。该歌曲点赞量破200万，位居QQ音乐（中国的音乐平台）指数榜第一，也是节目中的现象级爆红金曲之一。

张信哲、黄霄云合作的《画心》获得推荐金曲的认可。黄霄云轻松飙海豚音，让人印象深刻。徐佳莹也夸赞其唱功，但乐评人却暗指黄霄云“毁歌”，有炫技嫌疑。个人觉得炫技与否其实不太重要，技巧有时可加强歌曲的听感，从听众角度来说，歌曲好听就行。

吉克隽逸作为狂野辣妹，一直走酷姐路线，却与周柏豪合作《夏天》这首甜歌。出其不意的选曲有点违和，两人截然不同的声线听上去感觉没那么甜，但打破舒适区勇气可嘉。但还是有网民认为两人唱出不同感觉，评论歌曲“甜度超标”。千人眼中有千个哈姆雷特，看来听歌也是千人千感，各有所爱。