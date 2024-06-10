六对“音爱而聚”慈善演出门票 送联合早报俱乐部VIP

为支持洗肾病患，肾脏透析基金（Kidney Dialysis Foundation，简称KDF）将和台湾餐馆聚乐合作举办“音爱而聚2024”慈善演唱会。演唱会所筹得款项将捐赠给KDF，以帮助低收入的肾病患者。

肾脏透析基金是肾脏科医生古国泰（Gordon Ku）于1996年创立的非营利组织，名下共有四家洗肾中心，致力于为低收入的肾病患者提供负担得起的洗肾治疗，同时为他们提供所需要的支持。组织也为医护人员举办肾病相关的讲座，并对预防肾病以及肾病相关的研究予以支持。

“音爱而聚2024”是肾脏透析基金时隔两年再次举办的慈善演唱会，请来一众嘉宾助阵，其中包括本地歌手孙文海和蔡艾珈、新传媒艺人黄振隆和罗美仪，以及台湾歌手李子森与萧煌奇。观众还能在享受音乐的同时，享用聚乐餐馆所提供的美食，让自己置身于视觉和味觉的盛宴中。

肾脏透析基金将送出六对演唱会门票给联合早报俱乐部VIP（订户），分别为：一对Cat 2（每对价值644元）、两对Cat 3（每对价值444元）、三对Cat 4（每对价值300元）演唱会门票，全部包含100元餐饮券在内。

即日起至6月12日（星期三），联合早报俱乐部VIP只须扫码回答一道简单问题，就有机会获得一对门票 。六位幸运儿最迟将于6月14日（星期五）收到电邮通知。

“音爱而聚2024”慈善演唱会

日期：2024年6月22日（星期六）

时间：晚上7时至10时

地点：新达城，聚乐餐馆（Jyu Lae Bistro, Suntec City #01-315）

票价：$600（四人Cat 4座位+$300餐饮券）、$888（四人Cat 3座位+$300餐饮券）、$1288（四人Cat 2座位+$300餐饮券）、$1888（六人Cat 2座位+$400餐饮券）、$2288（四人Cat 1座位+$500餐饮券）、$3388（六人Cat 1座位+$700餐饮券）、$20,000（八人VIP座位+$1500餐饮券）

售票网站：bit.ly/harmonyforhope24，热线：85335350